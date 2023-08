Tobias Beleites an der Orgel der Kirche in Großkochberg. Die Königin der Instrumente muss dringend restauriert werden. Dafür gibt es jetzt Geld von zwei Stellen.

Geld für die Orgel von St. Michael in Großkochberg

Großkochberg Sparkassen-Kulturstiftung und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie stellen Mittel für die Restaurierung bereit

Gute Nachrichten für die Königin der Instrumente in Großkochberg: Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie stellen Mittel für die Restaurierung der Orgel von St. Michael bereit. Das Geld soll am 29. August offiziell vor Ort an die evangelische Kirchgemeinde übergeben werden.

Instrument hat demnächst 150. Geburtstag

Das Instrument wurde 1874/75 von Orgelbauer Carl Loesche in Reschwitz gebaut und braucht dringend eine Kur. Nötig sind eine gründliche Reinigung und Holzwurmbekämpfung, die Reparatur zahlreicher Undichtigkeiten, der Spielmechanik und der Ventile, die Restaurierung der Metallpfeifen, der Einbau eines Schallschutzkastens für den Motor sowie eine Generalstimmung. Die letzte Orgelsanierung liegt rund 40 Jahre zurück.

Etwa 40.000 Euro sind für die jetzt auszuführenden Arbeiten zu veranschlagen, den Auftrag hat die Orgelbaufirma Rösel aus Saalfeld. Neben Fördermitteln und Zuschüssen sind etwa 10.000 Euro an Eigenmitteln der Kirchengemeinde nötig.