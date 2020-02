Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld für Schulen: 1,44 Millionen Euro fließen in den Landkreis

Richtig geldschwere Post ist seit dem Donnerstag unterwegs von Erfurt in den Landkreis: Förderbescheide über insgesamt rund 1,44 Millionen Euro hat das Infrastrukturministerium an die Schulträger auf den Weg gebracht, damit sie in diesem Jahr in Investitionen an die Bildungseinrichtungen fließen können. Davon gehen rund 1,05 Millionen Euro an den Landkreis als Schulträger, etwa 175.000 Euro an Rudolstadt und rund 217.000 Euro an Saalfeld.

Insgesamt überweist das Land in diesem Jahr eine Investitionspauschale in Höhe von 30 Millionen Euro an alle 33 staatlichen Schulträger. Damit unterstütze der Freistaat die kommunalen Schulträger bei Erhalt und Ausbau von Schulen und Schullandheimen, heißt es in einer Mitteilung. Im Vergleich zu 2019 hätten sich die Mittel verdoppelt. Weitere Gelder stammen aus dem Schulinvestitions- und dem Ersatzschulprogramm.