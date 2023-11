Geld für Stärkung des sozialen Miteinanders im Raum Saalfeld-Rudolstadt

In 2024 sollen bis zu 200.000 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

Saalfeld. Zuschuss durch Kleinprojektförderung der Leader-Aktionsgruppe für 2024 möglich. Wer sich für den Zuschuss bewerben kann.

Die Leader-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt nimmt ab sofort und noch bis zum 15. Januar 2024 Anträge zur Umsetzung von Kleinprojekten mit Gesamtkosten zwischen 1.000 und 20.000 Euro entgegen, die im Zeitraum von März bis Oktober 2024 realisiert werden sollen. Mit dem Projektaufruf werde an die erfolgreiche Umsetzung des Regionalbudgets im Jahr 2023 angeknüpft, heißt es in einer Mitteilung. 23 Vorhaben von Vereinen und Initiativen im ländlichen Raum konnten im ablaufenden Jahr im Landkreis gefördert werden.

10.000 Euro für Jugendprojekte

Unter dem Motto „Soziales Miteinander stärken“ spricht der Projektaufruf die gesamte Bandbreite ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements an. Mögliche Förderprojekte sollen dazu beitragen, dass Menschen zusammenkommen, reden, feiern und gemeinsam aktiv sind. Dazu zählt auch die Ausstattung von Treffpunkten und die Unterstützung von Vereinsaktivitäten. Kleinprojekte sollen dem Gemeinwohl dienen und einen Beitrag zu einem guten und offenen Miteinander leisten.

Der Projektaufruf richtet sich vorzugsweise an Vereine und Initiativen im ländlichen Raum und ist auf das Gebiet der Leader-Region Saalfeld-Rudolstadt begrenzt. In 2024 sollen bis zu 200.000 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Der Fördersatz beträgt 80 Prozent, damit könnten Gesamtausgaben bis zu 250.000 Euro getätigt werden. 10.000 Euro an Fördermitteln sind für Jugendprojekte reserviert. red

Der Projektaufruf und das Antragsformularfinden sich auf der Internetseite der Leader-Aktionsgruppe: https://leader-saalfeld-rudolstadt.de/