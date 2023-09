Schüler in der Turnhalle der Grundschule Dittrichshütte.

Geld vom Bund für Turnhallenbau in Dittrichshütte

Dittrichshütte. Förderung zur energetischen Ertüchtigung der Halle an der Grundschule Dittrichshütte

Der Bund unterstützt die Kommunen bei der energetischen Sanierung ihrer kommunalen Einrichtungen. Die Grundschule in Dittrichshütte erhält jetzt eine Unterstützung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, damit für die Schülerinnen und Schüler eine neue Turnhalle errichtet werden kann. Am Freitag wird Elisabeth Kaiser (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) vor Ort auf der Saalfelder Höhe einen entsprechenden Förderbescheid übergeben.