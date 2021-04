Geld vom Staat für Steganlage am Hohenwarte-Stausee

Saalfeld. Jugendhilfeausschuss Saalfeld-Rudolstadt bewilligt Förderung von über 245.000 Euro für Sportstätten und Sportvereine

Bereits Mitte April hat der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt über dieFörderung des Neu-, Um- und Ausbaus von Sportstätten und Freizeitanlagen sowie die Anschaffung von Sport- und Spielgeräten entschieden. So wurden laut einer Mitteilung des Landratsamtes Fördermittel in Höhe von knapp 241.000 Euro für Sportstätten sowie über 5000 Euro für Sportgeräte jeweils einstimmig bewilligt.

„Unsere jährliche Sportförderung zeigt ganz klar, welchen Stellenwert die Bewegung in Schule und Freizeit im Landkreis hat. Mit dieser Unterstützung helfen wir den Gemeinden und Vereinen, gute Rahmenbedingungen für Jung und Alt zu schaffen“, freut sich Landrat Marko Wolfram (SPD) über die Mittelbewilligung.

Die neun Anträge für Sportstätten und Freizeitanlagen – acht wurden von Kommunen und einer von einem Sportverein gestellt – beinhalten unter anderem die Sanierung von Sporthallen in Katzhütte, Königsee und der Grundschule Schwarza in Rudolstadt sowie die Pflege, Ertüchtigung und Errichtung von verschiedenen Kleinspielfeldern an Schulen und anderen Freianlagen wie einer Steganlage am Hohenwarte-Stausee. Die bewilligte Förderung beträgt 240.000 Euro. Beim Erwerb von Sport- und Spielgeräten werden acht Vereine sowie eine Gemeinde mit 5300 Euro unterstützt. Mit der Förderung werden beispielsweise eine Fallscheibenanlage, Fußballtore und Netze, Crosstrainer oder eine Kletteranlage angeschafft. Für die Bauvorhaben wurden Fördermittel beim Freistaat Thüringen und beim Landkreis beantragt, letzterer fördert mit 20 Prozent der Gesamtkosten.