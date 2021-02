Gelungene OTZ-Leseraktion in Saalfeld-Rudolstadt: Der Winter geht, die Bilder bleiben

Wer noch Zweifel daran hatte, wo Thüringen am schönsten ist, dem sei sie empfohlen: die Diaschau zum Traumwinter im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Über 200 Motive haben uns die Leser binnen einer Woche bei der Mitmachaktion geschickt. Etwa die Hälfte davon kann man in einer Dia-Schau auf www.otz.de bestaunen, eine Auswahl haben wir in der Zeitung gedruckt. Eine Dankeschön dafür an alle Einsender!

Entstanden sind stimmungsvolle Aufnahmen aus allen Regionen des Landkreises, die besondere Orte zu einer besonderen Zeit zeigen, denn eine geschlossene Schneedecke bis ins Flachland, die über zwei Wochen hält, gab es hier gefühlt schon zehn Jahre nicht mehr. Profis und Amateure, sogar einige Prominente darunter, zogen mit der Kamera los, um das Naturschauspiel festzuhalten: im Morgengrauen, bei herrlichem Sonnenschein oder in der Abenddämmerung; bearbeitet, mit Effekten oder puristisch, beim Rodeln mit dem Urenkel, dem Skiausflug auf die Höhe oder dem Wintershooting mit einem Modell.

Naturgemäß sind der Hohenwarte-Stausee mit wunderbaren Ausblicken auf Staumauer oder Drachenschwanz ebenso stark vertreten, wie die traditionellen Wintersportregionen um den Wetzstein bei Lehesten, den Leipziger Turm bei Schmiedefeld oder den Fröbelturm bei Oberweißbach. Aber auch das Städtedreieck, Saale- und Schwarzatal mit eingeschneiten Schlössern und Burgen, Königsee und Paulinzella, Probstzella und Gräfenthal, Großkochberg, Leutenberg und die Saalfelder Höhe sind vertreten. Mitunter haben die Fotografen ganz besondere Lichtspiele eingefangen, mit Farben und Formen der eisigen Jahreszeit gespielt.

Auch wenn sich der Winter jetzt allmählich verabschiedet, die Bilder dieser gelungenen Aktion bleiben.