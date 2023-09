Gelungene Uraufführung in der Rudolstädter Stadtkirche

Rudolstadt. Zeitgenössische Klangelemente und traditionelle Hörgewohnheiten: Die Kantate „Die Engel“ wurde am Sonntag, 24. September, in Rudolstadt uraufgeführt.

Ein außergewöhnliches Musikerlebnis wurde am 24. September den Konzertbesuchern im Rahmen der Mitteldeutschen Musiktage in der voll besetzten Stadtkirche Rudolstadt geboten: die Uraufführung der Kantate „Die Engel“ für Soli, Chor und Kammerensemble in Anwesenheit des Komponisten Naji Hakim (*1955).

Es ist ein Auftragswerk des Orgelvereins Rudolstadt anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Rudolstädter Oratorienchors. Dabei sei besonders erwähnt, dass das Libretto zu diesem kirchlichen Vokalwerk die hiesige Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen schrieb. Unter ihrer Leitung brachten die Solisten Andrea Reuter (Sopran), Annekathrin Laabs (Mezzo - Sopran), Alexander Schafft (Tenor) und Nils Stäfe (Bass), der Oratorienchor Rudolstadt, der Oratorienchor Saalfeld ein Kammerensemble der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt sowie KMD Frank Bettenhausen an der Orgel die Kantate erstmals zur Aufführung.

Anspruchsvolle Passagen

Auch wenn man mit kleiner Instrumentalbesetzung an die Tradition der Rudolstädter Hofkomponisten anknüpfte sowie sich an barocken Stilelementen orientierte: hier trafen zeitgenössische Klangelemente und traditionelle Hörgewohnheiten aufeinander.

Der Eingangs- und Schlusschor des ersten Teiles der Kantate, mit Texten der Gräfin Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt (1699), wurde durch ständig schwingende anspruchsvolle Passagen der solistisch sauber musizierenden Flöte und Klarinette durchgehend begleitet, was an himmlische Heerscharen, die Engel, erinnerte. Dabei wurden die Hörer mit ungewöhnlichen Harmonien konfrontiert. Statt der üblichen Rezitative und Arien erklangen die Solopartien im beide musikalisch verbindenden ausdrucksstarken Arioso-Stil. Die erstmals in Rudolstadt auftretenden Solisten wurden durchweg ihrer Sache gerecht, wobei die Sopranistin, die mit ihrem großen Stimmumfang weite Teile des Werkes bestritt, besonders zu erwähnen wäre. Auch den zweiten Teil umrahmte mit „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ ein barocker Choral.

Den jubilierenden Abschluss bildete das Halleluja mit dem Einsatz einer zweiten Orgel. Als weiteres Werk erklang das Te Deum op. 103 von Antonin Dvorak unter der Leitung des Saalfelder Kantors Andreas Marquardt. Die vier effektvoll kontrastierenden Sätze, die das Sinfonie- Schema erkennen lassen, wurden von Chor, Sopran und Bass sehr eindrucksvoll gestaltet. Mit wuchtigen Paukenschlägen eröffnet, nach jubelnden Tönen aber auch lyrischen Partien sowie nach dem Lobpreis Gottes, folgte am Schluss die Bitte nach Erbarmen und Erlösung harmonisch und melodisch durch Sopran, Bass und Chor in feierlicher Form.

Die bemerkenswerte Gemeinschaftsleistung wurde mit minutenlangem lautstarkem Beifall belohnt.