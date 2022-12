Gemälde über „Schlacht von Saalfeld“ für das Stadtmuseum

Saalfeld. Das Bild zeigt sächsische Infanterie „beim Lade-Drill“ vor markanter Kulm-Kulisse. Das Werk kommt nicht ins Depot, versichert der Museumsdirektor.

Das Saalfelder Stadtmuseum hat ein Gemälde erhalten, dass eine Szene der „Schlacht von Saalfeld“ im Jahr 1806 zeigt. Das Bild wurde eigens durch den Maler und Grafiker André Brand aus Jena in Zusammenarbeit mit dem Militärhistoriker Frank Hartmann angefertigt, wie Stadtmuseums-Direktor Dirk Henning am Montagabend bei der Präsentation des 2022er Weihnachtsbüchleins erklärte. Das Gemälde wurde im kleinen Saal des Stadtmuseums vor Gästen enthüllt.

„Letzter Lade-Drill vor Abgabe der Salve in Erwartung der französischen Kavallerie“

Die „Schlacht von Saalfeld“, auch „Gefecht von Saalfeld“ genannt, fand am 10. Oktober 1806 statt. Das Gemälde zeigt Hartmann zufolge eine Linie sächsischer Infanterie des Regiments „Kurfürst“ beim Laden ihrer Waffen. „Es ist der letzte Lade-Drill vor Abgabe der Salve in Erwartung der französischen Kavallerie“, erläuterte der Experte. Die Szene findet auf Höhe der heutigen Rudolstädter Straße statt. Im Hintergrund ist der markante Höhenzug des Kulm zu erkennen.

Ferner zeigt das Gemälde ein Schnellladegeschütz der sächsischen Infanterie, erklärte Hartmann weiter und kündigte zudem einen Vortrag über das Gefecht im Oktober kommenden Jahres in Saalfeld an. Museumsdirektor Henning zufolge soll das Gemälde einen würdigen Platz erhalten. Es komme keinesfalls in das neue Depot des Saalfelder Stadtmuseums im benachbarten Bad Blankenburg, über das das Klostermuseum künftig verfügen könne. „Keine Sorge“, sagte Henning schmunzelnd.