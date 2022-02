Gemeinderat Probstzella eröffnet Sitzungsjahr 2022

Probstzella. Die Turnhalle, Kindergärten, Breitbandausbau und Straßenunterhaltung waren Themen zur ersten Zusammenkunft in diesem Jahr in der Feuerwache.

Zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr kam Probstzellas Gemeinderat am Dienstagabend in der Feuerwache am Bahndamm zusammen. Abzuarbeiten waren unter anderem einige Formalien, darunter die Auftragsvergabe für die geplante brandschutztechnische Ertüchtigung des Kindergartens Marktgölitz. Hierfür vergaben die Ratsmitglieder Roh-, Stahl-, Sanitär-, Holz-, Elektro- sowie Maler- und Belagarbeiten an lokale und regionale Firmen. Beginn der Arbeiten unter laufendem Betrieb im Gesamtwert von knapp 80.000 Euro soll laut Bürgermeister Sven Mechtold (SPD) ab Ende April, Anfang Mai sein. Wie der Gemeindevorderste anmerkte, wurden nicht zu allen Ausschreibungen im ersten Anlauf überhaupt Angebot abgegeben. Dennoch fand sich für jedes Los ein Betrieb.

Ebenfalls wurden die Zuschusshöhen für beide Kindergärten fürs Haushaltsjahr 2022 festgelegt. Sie betragen für die „Knirpsenakademie am Zwergenberg“ der AWO im Kernort 467.900 Euro, für den Kindergarten „Kleine Strolche“ der Volkssolidarität in Marktgölitz 269.000 Euro. Hinsichtlich des Kostendeckungsgrades hätten die im Dezember 2020 beschlossenen Gebührenerhöhungen durchaus Wirkung gezeigt, so Mechtold. Das pädagogische Personal stelle den größten Kostenpunkt.

Undichtes Turnhallendach wird geöffnet

Auf den Weg gebracht ist ebenfalls eine Ausbesserung der Straße zwischen Lichtentanner Mühle und Lichtentanne. Sie soll in den Genuss einer „doppelten Oberflächenbehandlung“ im Wert von rund 20.000 Euro kommen. Dabei wird laut Mechtold zweimal eine Schutzemulsion und anschließend Splitt aufgetragen, um die Lebensdauer der Fahrbahn zu erhöhen. Bauhofleiter und Ratsherr Steffen Handke (SPD) betonte, dass es sich lediglich „um eine Sicherungsmaßnahme, keinen Neubau“ handelt. „Wenn das acht Jahre hält, haben wir Glück gehabt, wenn es nur sechs sind, auch in Ordnung“, so Handke. Bedingung sei aber, dass die Arbeiten bei möglichst warmer und trockener Witterung stattfinden.

Ratsmitglied Thomas Steiner (Linke) erkundigte sich nach dem aktuellen Stand in Sachen Turnhallendach, das bereits seit rund zehn Jahren durch Undichtigkeit missfällt. Laut Mechtold ist für den 3. März ein Vororttermin mit Gutachter und allen Streitparteien - Gemeinde, Planungsbüro und ausführender Dachdeckerfirma - angesetzt, bei dem einzelne Stellen des Daches zu Inspektionszwecken geöffnet werden sollen. „Es geht nach wie vor um die Beweislast, wer Schuld an der Situation ist, ob es Planungs- oder Durchführungsmängel gab“, so Mechtold.

Königsthal bekommt noch später schnelles Internet

Größeren Raum nahm auch der Breitbandausbau ein. Ratsfrau Birgit Geyer (FuV) teilte mit, dass der sich in ihrem Wohnort Königsthal wohl deutlich verzögere. Eigentlich schon Ende 2021 geplant gewesen und dann auf Frühjahr verschoben (wir berichteten), soll er jetzt offenbar erst zum 1. September beginnen. Diese Info habe die Versicherungsfachfrau von einer Kundin, die in einem Callcenter Telekom-Kunden betreut und Einblick in entsprechende Unterlagen hat. Allerdings habe der Landkreis noch immer keinen Termin für die notwendige Vollsperrung der K 178 durchs Gölitztal benannt, informierte Sven Mechtold, der noch einmal in dieser Sache nachhaken will.

„Sinnvoll wäre es natürlich in den Sommerferien gewesen, wenn keine Schulbusse fahren“, finden Birgit Geyer und Sven Mechtold. „Ich habe schon 2013 Unterschriften für Internet in Königsthal gesammelt. Eigentlich stehen wir in der Prioritätenliste ganz oben“, sagt Geyer uns später am Telefon. Nun sieht sie VG-Vorsitzenden Robert Heerwagen am Zuge, „Druck zu machen“. Weil die Gölitztalstraße im Winterhalbjahr gesperrt sei, habe man nur ein relativ enges Zeitfenster für die Arbeiten, so Mechtold.