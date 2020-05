Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinderat Probstzella tagt wieder

Als erste Gemeinde in der VG Schiefergebirge hat Probstzella am Dienstag wieder mit Ratssitzungen begonnen. Ein Thema im Bürgersaal Großgeschwenda waren illegale Schrottablagerungen im Ortsteil Königsthal. „Es wird immer schlimmer!“, klagte Ratsfrau Birgit Geyer (FuV). Der bereitgestellte Container einer Recyclingfirma quillt längst über, darum gruppieren sich Waschmaschinen, Spülautomaten und Kühlschränke, Grills, Tornetze, Fahrradrahmen.

Dazu Bauhofleiter und Ratsmitglied Steffen Handke (SPD): „Die Leute werden immer unvernünftiger!“. Selbst Autoreifen würden abgelagert. Doch ob eine Abholung lohne, müsse man vom aktuellen Schrottpreis abhängig machen. „Bei den letzten Malen haben wir immer draufgezahlt“. Handke plädiert dafür, den Sammelplatz aufzulösen und den Container zu entfernen; „es geht eben nicht anders“. Kurzfristig will er ein Schloss besorgen, um das Areal abzusperren.

Prioritätenliste für den Breitbandausbau

Beigeordnetem Marco Müller (SPD) umtrieb die aktuelle Diskussion um Feuerlöschteiche und ihre Einfriedung, die mancherorts einer Erneuerung bedürften. „Besonders in Roda muss was passieren“, fand er, und auch in Laasen gebe es Handlungsbedarf. Handke verwies auf die rechtliche Mindesthöhe von 1,20 Meter. Die meisten Teiche seien zwar bereits umzäunt, teils aber niedriger. Ferner sei die Sanierung einiger Löschteiche notwendig, wofür es Fördermittel geben könnte, jedoch nur, wenn sie über 1000 Kubikmeter Wasser fassen und ausschließlich der Waldbrandbekämpfung dienen. Müller will nun in Erfahrung bringen, ob darunter auch eine Kaskade aus drei kleineren Teichen zwischen Roda und Wickendorf fallen könnte.

Bürgermeister Sven Mechtold (SPD) teilte unter anderem mit, dass der Zuwendungsbescheid für den Breitbandausbau Mitte April eingegangen und schon an die Telekom weitergeleitet sei.

In der jüngsten Konferenz der VG-Rathauschefs einigten sich Mechtold und Amtskollegen auf eine Prioritätenliste beim Ausbau. In Probstzella sind vor allem das Gölitztal sowie Roda und Lichtenhain bevorzugt.