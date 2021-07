Gemeinsame Übung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Saalfeld-Rudolstadt geplant

Saalfeld Zahl der Kontaktbereichsbeamten im Landkreis steigt von elf auf 14 - Arbeitsgespräch von Landrat und Polizeichef

Thüringen plant, die Zahl der Kontaktbereichsbeamten (KOBB) in den Dienststellen zu erhöhen. Für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sollen künftig 14 statt bisher elf KOBBs als Ansprechpartner für die Gemeinden eingesetzt werden. Darüber informierte der Leiter das Landespolizeiinspektion, Polizeidirektor Matthias Zacher, am Donnerstag bei einem Arbeitsgespräch mit Landrat Marko Wolfram (SPD) in Saalfeld.

Weitere Gesprächsthemen waren laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes die Aktivitäten von sogenannten Reichsbürgern, die Ausstattung der Polizei, aber auch die neue Regionalleitstelle in Jena. Für das kommende Jahr wurde eine gemeinsame Übung von Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vereinbart. Sie soll gegen Ende des Jahres stattfinden.

Wolfram dankte Zacher für die enge Zusammenarbeit während der Corona-Pandemie. Bei der wöchentlichen Sitzung des Pandemiestabes war regelmäßig ein Vertreter der LPI anwesend, um Maßnahmen und Einsätze abzustimmen. Insbesondere bei den häufigen Demonstrationen gegen die Coronavorschriften hätten die Versammlungsbehörde des Landkreises und die Polizei hervorragend harmoniert.

Der Polizeidirektor informierte den Landrat über das aktuelle Kriminalitätsgeschehen im Landkreis. Die Lage sei derzeit ruhig, eine Einbruchsserie in Keller und Gartenlauben konnte kürzlich aufgeklärt werden.