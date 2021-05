Gemessen mit zweierlei Maß

Heike Enzian über unterschiedliche Regeln beim Einkauf.

Es war Mitte Februar, als Einzelhändlerinnen der Rudolstädter Innenstadt ihren Unmut über die anhaltende Schließung ihrer Geschäfte zum Ausdruck brachten. Sie forderten ein Einlenken der Politik. Und vor allem ein Ende der Ungleichbehandlung. Was kam, ist bekannt: Mit der Bundesnotbremse wurden Handel und Gastronomie weiter ausgebremst. Noch über drei Monate lang. Wie sehr das ins Geld geht und ans Gemüt, kann man sich ausmalen.

Nun lassen sinkende Infektionszahlen erste Lockerungen für den Handel zu. Damit wächst so langsam die Lust wieder auf einen Stadtbummel. Klar, mit Maske und Abstand, so lange es sein muss. Aber unbedingt mit Test? Und warum, so frage nicht nur ich mich, braucht es den in der Boutique, in der Buchhandlung aber nicht? Wo ist da der Sinn?

Was sich die Einzelhändler jetzt wünschen, ist ein Ende der Gängelei und gleiche Bedingungen für alle. Transparent und nachvollziehbar. Lange genug haben sie durchgehalten, haben auf den Tag der Öffnung hingefiebert, ihre Warenbestände aufgefüllt, sich wieder auf ihre Kunden gefreut.

Respekt allen, die das geschafft und dabei den Mut nicht verloren haben. Hoffen wir, dass sich diese Diskussion um den Zutritt in das Geschäft nun auch bald erübrigt hat.

Tag 1 nach der Lockerung: Aufatmen in Rudolstadt