Generationswechsel an der Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt

Peter Laufke mit einem Teil seines Teams vor dem Gebäude der Volkshochschule in der Jahnstraße in Saalfeld bei der Vorstellung des neuen Programms im Frühjahr.

Saalfeld/Rudolstadt Nach 31 Jahren im Dienst der Erwachsenbildung: übergibt Peter Laufke den Staffelstab an Ann-Janin Borzutzki

Zum Ende des Jahres geht Peter Laufke in den Ruhestand, als seine Nachfolgerin wird ab Januar Ann-Janin Borzutzki die Geschicke der Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt leiten, die aus den eigenen Reihen der VHS stammt.

„Wir erleben heute noch einmal einen großen Generationswechsel“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD) vorige Woche in der Kreistagssitzung in der Stadthalle Bad Blankenburg anlässlich der Verabschiedung von Laufke. „18 Jahre lang stand er an der Spitze unserer Volkshochschule, insgesamt 31 Jahre war er hier als Dozent tätig. In dieser Zeit hat er viel bewegt und sein Ohr immer an den Themen der Zeit gehabt. Für seine engagierte und kreative Arbeit gilt ihm mein herzlicher Dank, stellvertretend für die vielen Menschen jeden Alters, die sich in diesen Jahren mit unserer Volkshochschule weitergebildet haben.“

Erster Arbeitsvertrag als Lehrer vor 42 Jahren

Peter Laufkes Biographie sei mustergültig für das, was die Volkshochschule ausmache: lebenslanges Lernen und lebenslange Weiterbildung, erläuterte Wolfram. Es sei auch ein „ungewöhnlicher“ Lebenslauf – insofern Peter Laufke seinem Arbeitgeber und seinem Arbeitsumfeld ein Arbeitsleben lang treu geblieben ist.

1980 hatte er seinen ersten Arbeitsvertrag mit der Abteilung Volksbildung beim Rat des Kreises Rudolstadt als Diplomlehrer für Polytechnik unterschrieben, ging dann als Diplomlehrer Informatik in die neue Zeit und war seit September 1991 Lehrer an der Kreisvolkshochschule. Dort übernahm er 2004 die Leitung zunächst kommissarisch, ehe er 2010 endgültig als Leiter der Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt bestellt wurde.

„Wenn Sie zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen, dann können Sie das beruhigt tun“, betonte der Landrat. Denn Peter Laufke hinterlässt ein gut bestelltes Haus. Es gibt ein gutes Team, in dem langjährige Fachkräfte und neue Kollegen eng und gut zusammen arbeiten. Die Volkshochschule hat heute einen sicheren Standort und ansprechende und vernünftige Unterrichtsräume in der Jahnstraße in Saalfeld.

Thematisch immer auf der Höhe der Zeit

Ausdrücklich erinnerte der Landrat daran, dass der scheidende Chef und sein Team immer auf der Höhe der Zeit geblieben seien und stets neue gesellschaftliche Trends in ihrem Kursprogramm aufgenommen hätten. Als Beispiele dafür nannte er einige Kurse, die im kommenden Frühjahr angeboten werden – wie Barfußweg – Wellness für die Füße und Geh glückwärts – natürlich, achtsam, stressfrei.

Auch neue Methoden zum Spracherwerb werden in der Volkshochschule angeboten – wie der Kurse Say it with a song – Englisch lernen mit Musik oder Focus on writing – schriftliches Englisch verbessern.

Die Anerkennung, die Peter Laufke in Thüringen genießt, zeigte in der vergangenen Woche auch der Thüringer Volkshochschulverband: dessen Vorsitzende Sylvia Kränke verabschiedete ihn persönlich.