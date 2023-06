Georg Stift in Gräfenthal seit 20 Jahren Grenz- und Heimatmuseum

Gräfenthal Jubiläum wird am Sonntag mit Ausstellungseröffnung und Konzert begangen - Verein blickt auf die Geschichte des Hauses zurück

Im Juli sind es 20 Jahre, auf die das Grenz- & Heimatmuseum Georg Stift in Gräfenthal zurückblicken kann. Das Jubiläum wird am Sonntag gefeiert. Beginn ist 14 Uhr mit Eröffnung einer Ausstellung zu Anton Skalnik, der zwischen 1946 und 1960 in Zeichnungen seine Heimat Gräfenthal und Gösselsdorf festgehalten hat. Ab 16 Uhr lädt dann die „Cross Over Combo“ zu einem Lounge Konzert.

Mit der Geschichte des Georg-Stiftes in Gräfenthal haben sich Henry Bechtoldt und Christel Wiegand vom Verein "Die Pappenheimer" beschäftigt. 1893 wurde das Gebäude als „Kleinkinderbewahranstalt“ errichtet, bis 1988 diente es als Kindergarten, anschließend bis 1994 als Schulhort.

Um- und Ausbau zum Museum begann Ende 2001

Im Jahr 2000 entstand der Gedanke, das mittlerweile leerstehende Gebäude als Museum zu nutzen. Wochen, Monate der Gespräche mit der Stadt, dem Land und dem Museumsverband folgten. Ende 2001 konnte endlich mit dem Um- und Ausbau zum Museum begonnen werden. Dazu erstellte der Heimat- & Geschichtsverein ein Nutzungskonzept, das von den Fördermittel gebenden Stellen bestätigt wurde. Die 1987 eröffnete Heimatstube sollte nun mit ihren Beständen ein neues Domizil finden.

Damit gelang es, die Räumlichkeiten sinnvoll und interessant mit Leben zu erfüllen. Der Verein erklärte sich bereit, die Ausgestaltung, Betreuung, Pflege und Öffnung des Museums der Stadt Gräfenthal zu übernehmen. Eine umfangreiche Aufgabe, die er nun seit 20 Jahren bewältigt.

Unterstützung durch Autor und Heimatpfleger

Thematisch finden sich in den Museumsräumen die Grenze und das Sperrgebiet, aber auch die Stadt-, Schloss- und Schulgeschichte. Zur Grenze konnte Unterstützung im Buchautor Roman Grafe („Eine Grenze durch Deutschland“) und dem Ludwigsstädter Kreisheimatpfleger Siegfried Scheidig und Martin Weber gewonnen werden. Spezielle Themen wie die Porzellanindustrie, Handwerk und Vereinswesen werden über Sonderausstellungen erschlossen. Auch konnten immer wieder Sammler, ob aus Gräfenthal oder auch überregional ihre Interessengebiete präsentieren.

In der parkähnlichen Außenanlage finden sich neben Zeugen des Grenzregimes der DDR auch landwirtschaftliche Geräte bis hin zu einem vom Heimat- & Geschichtsverein rekonstruierten Fuhrmannswagen. Unter hundertjährigen Kastanien laden Bänke und Sitzgruppen zum Verweilen und Entspannen ein.

Das Museum ist zwischen April und November täglich von 14 bis 16 Uhr geöffnet. An Feiertagen ist es geschlossen und kann nur nach Voranmeldung besucht werden.