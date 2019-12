Rudolstadt. Beim Käseseminar in der Herzgut Landmolkerei stellen die Teilnehmer selbst Ricotta her - Am Ende gibt es ein Käsediplom.

Gerührt, geschöpft, gekostet

Zwei Liter Milch, eine Tasse Schlagsahne, eine viertel Tasse Apfelessig und Salz – mehr Zutaten braucht es nicht, um einen leckeren Ricotta herzustellen. Vielleicht am Ende noch ein paar Kräuter oder Gewürze für die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Als Ausstattung genügen eine Herdplatte, Topf, Schüssel, Thermometer, Sieb, Schöpfkelle und Holzlöffel. Das alles ist vorbereitet, als sich am Freitagabend 15 Frauen und Männer in der Herzgut-Landmolkerei zum Käseseminar treffen. Die Teilnehmer werden in die Kunst der Käseherstellung eingeweiht und am Ende selbst zu Käseexperten, heißt es in der Ankündigung. Was nicht zu viel versprochen ist. Doch bevor es an die Töpfe geht, wird zur Einstimmung erst einmal Käse zum Verkosten gereicht. Dazu gibt es, was immer in einem Lebensmittelbetrieb kommen muss: eine Hygieneeinweisung. Doch statt Handschuhen, Kittel , Haube und Mundschutz genügt für die Teilnehmer eine Schürze.

Bloß die Milch nicht kochen Dann geht es zur Sache. In den Töpfen auf den Herdplatten wird die Milch erwärmt. Bis maximal 80 Grad. „Bloß nicht kochen, sonst ist die Konsistenz ruiniert“, sagt Franziska Gebbensleben, die gemeinsam mit Ronny Fischer den Kurs leitet. „Ja, mit der Zeit wird es“, ist aus der Runde der Teilnehmer zu vernehmen. Dann ist Fingerspitzengefühl gefragt. „Langsam, aber nicht zu langsam den Essig zufügen und immer rühren. Das führt dazu, dass die Milch gerinnt und sich von der Molke trennt. Es bilden sich kleine feste Stückchen, die nach oben steigen“, so die Anleitung. Der Blick in die Töpfe zeigt: Es ist gelungen. Die Mischung bleibt 10 bis 20 Minuten stehen. Zeit, um bei einem Rundgang einen Blick von außen auf die Käserei zu werfen. Dazu gibt es Zahlen und Fakten. 100 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. 50.000.000 Kilo Rohmilch werden hier pro Jahr zu Milch, Sahne, Joghurt und Käse verarbeitet. Wieder zurück am Platz heißt es nun, das Gerinnsel mit der Schöpfkelle über einem Sieb abzuschöpfen. Ein paar Minuten zum Trocknen warten, würzen – fertig ist der selbst hergestellte Käse. Zeit für die Kostprobe. An den Tischen macht sich allgemeine Zufriedenheit breit. Zum Abschluss gibt es für jeden ein persönliches Käsediplom. Erlebniskochen steht hoch im Kurs „Als ich bei Herzgut angefangen habe, war ich auf der Suche nach neuen Marketing-Ideen. Erlebnis-Kochen ist angesagt“, so Franziska Gebbensleben, die Frau für Unternehmenskommunikation und Marketing. Mit Produktionsleiter Marco Krebs und Ronny Fischer erstellt sie das Konzept und macht den Probedurchlauf. Schließlich findet sie in der Volkshochschule den richtigen Partner, um die Idee umzusetzen. Damit weiß sie auch: Einmal im Monat wird sie den Freitagabend im Betrieb verbringen. „Wissensvermittlung mit Erlebnischarakter ist immer gefragt. Gleichzeitig tun wir damit etwas für die Förderung regionaler Produkte“, so KVHS-Bereichsleiterin Annett Neubert. Zügig einigt man sich bezüglich der Konditionen und startet mit dem aktuellen Herbst-Semester. Fünf Käseseminare haben bisher stattgefunden . „Alle ausgebucht“, freuen sich die Initiatoren und planen bereits für die nächste Saison.