Gesamte Autoseite eingedellt und Spiegel abgerissen - Stark betrunken vom Ebike gestürzt

E-Bike-Fahrer stürzt mit 1,74 Promille

Kurz nach Mitternacht fuhr ein 37-jähriger Saalfelder mit seinem E-Bike in den Kreisverkehr am Bahnhof und wollte vom Stadtzentrum kommend in Richtung Gorndorf fahren. Jedoch kam er zu Fall und verletzte sich durch den Sturz leicht. Aufgrund wahrnehmbaren Atemalkoholgeruchs wurde ein Test durchgeführt, welcher 1,74 Promille erbrachte.

Der E-Bike-Fahrer wurde zur Blutentnahme gebracht und nach Beendigung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Sein leicht beschädigtes E-Bike wurde vorübergehend zur Dienststelle der Saalfelder Polizei gebracht.

Bei Vorbeifahrt gesamte Autoseite eingedellt und Spiegel abgerissen

Wegen weiteren Ermittlungen suchen Polizisten Beamten einen Verkehrsunfallflüchtigen. Der/die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in fuhr am Dienstag, dem 29. Dezember, gegen 18:30 Uhr/ 18:45 Uhr auf der B281 von Saalfeld in Richtung Pößneck. Zwischen den Abzweigen Kleinkamsdorf- Kamsdorf kam es zur seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden, grauen Skoda Octavia, sodass hoher Sachschaden durch Eindellungen der gesamten Fahrerseite sowie durch einen abgerissenen Außenspiegel entstand.

Der unbekannte Fahrer könnte in einem blauem PKW unterwegs gewesen sein. Er setzte seine Fahrt in Richtung Pößneck fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich müsste der flüchtige PKW an der der Fahrerseite sowie am dortigen Außenspiegels Beschädigungen aufweisen, nachdem es offensichtlich aufgrund des Nichteinhaltens des Rechtsfahrgebotes zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

