Geschöpft aus „Erschautem, Erlebtem, Empfundenem“

Die Saale-Galerie ist bei Ausstellungseröffnungen immer gut besucht, doch dieses Mal haben die Stühle wirklich nicht gereicht. „Volles Haus“, freute sich Galeristin Maren Kratschmer-Kroneck, „und ich habe es erwartet“. Hartmut Schwager, dessen Bilder bis zum 2. Februar 2020 in der Brudergasse zu sehen sein werden, ist vielen Saalfeldern ein Begriff. „Er war mein Zeichenlehrer“, flüsterte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) dieser Zeitung zu.

Und so mag es vielen gehen; die Saale-Galerie war gefüllt mit ehemaligen Schülern, Lehrer-Kollegen und Freunden Hartmut Schwagers, darunter namhafte Künstler wie Horst Sakulowski und Hans-Peter Marschewski. Was die 32 ausgestellten Malereien Schwagers künstlerisch bedeuten, erklärte Maren Kratschmer-Kroneck. Schwager schöpfe „aus einem großen Vorrat an Erschautem, Erlebtem, Empfundenem“ und bringe es in seine Bildwelten ein. In vielen Bildern sei seine Kunst „etwas Gebautes, etwas Gefügtes - vielleicht im Sinne Bachscher Fugen“.

„Man merkt den Klee“

Den Künstler direkt ansprechend erklärte die Galerie-Chefin: „Du bekennst Dich als begeisterter Paul-Klee-Fan.“ Schwagers Malereien seien „entstanden vorwiegend aus Freude und als Lebenselixier“. Davon kündeten auch seine moderaten Preise für diese Werke.

Und was sagen die Besucher? „Man merkt den Klee“, erklärte Walter Müller Gitter-Sohn. Gerhard Engel bekannte, dass er Schwagers Bilder „wunderbar“ findet: „Ihn bewegt etwas, das merkt man.“