Gestüt in Meura plant für Anfang August eine Gala

Meura. Politprominenz gibt sich am . und 6. August in Meura die Klinke in die Hand

Europas größtes Haflinger-Gestüt in Meura plant anlässlich zweier Jubiläen am Wochenende vom 5. und 6. August eine große Sommergala. Darauf weist das Unternehmen in einer Mitteilung hin. Zum einen feiert das Gestüt als Familienbetrieb 30-jähriges Bestehen, während der Verein zur Brauchtums- und Traditionspflege im ländlichen Raum sein 20-Jähriges feiert. Daher wird das Schauprogramm geprägt sein von vielen verschiedenen Anspannungen, und es gibt eine Vielzahl zusätzlicher Teilnehmer, wie zum Beispiel den Ponysportlern aus Erfurt, dem Team um Uwe Dassler aus Wenigen-auma sowie Claus Luber (Haflinger Luber). „Somit wird es zwei Quadrigen geben und zwei Zehnspänner als Abschlussbild“, so Mitarbeiterin Theresa Lehe.

Ehrengäste aus der Politik sind an beiden Tagen dabei

Ganz besonders freue man sich darüber, dass Thüringens Infrastruktur-Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) die Schirmherrschaft übernommen hat und am 5. August auch persönlich anwesend sein wird. Tags darauf wird Landwirtschafts-Staatssekretär Torsten Weil (Linke) als Ehrengast begrüßt.

Der Einlass wird an beiden Tagen ab 11 Uhr sein, die Sommergala beginnt um 14 Uhr und wird zweieinhalb bis drei Stunden gehen.