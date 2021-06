Gewässerschutz für Mutlose

Es ist schon ziemlich merkwürdig, wenn das Umweltministerium genau jene Maßnahmen an Sormitz, Loquitz und deren Zuflüssen, die man noch vor fünf Jahren gemeinsam mit den Gemeinden für gut und dringend geboten hatte, im Entwurf für das neue Gewässerschutz-Landesprogramm heimlich gestrichen hat. Was die Vermutung nahelegt: Hier gibt es Umstände, die politisch blöd aussehen – noch dazu vor Landtagswahlen.

Informierte Kreise vermuten hinter dem Vorgehen sozusagen Prozessökonomie. Denn für Loquitz und Sormitz samt Nebenbächen ließe sich zwar mit hohem Aufwand die Durchgängigkeit für Fische und sonstige tierische Wasserwanderer herstellen. Doch die chemische Belastung durch Radionuklide und sonstige Erblasten des Bergbaus würde bleiben – und somit insgesamt die Bewertung als gesunder Wasserkörper verderben. Warum also Geld ausgeben für ein Ziel, das anderswo in Thüringen sicherer zu erreichen ist? Dass man damit den eigenen Anspruch auf intakte Gewässer für alle und überall in Frage stellt, scheint dabei zweitrangig.

Oder darf es in Corona-Zeiten ein bisschen weniger Umwelt sein? Italien, das einen Großteil seiner EU-Hilfsgelder für Umweltprogramme ausgeben will, macht das Gegenteil vor. Denn Krise kann Chance sein – für Mutige.