Gezackte Schönheiten mit Vogelmotiven in Rudolstadt

Briefmarken sammeln droht aus der Mode zu kommen. Die elektronische Post mag heutzutage schneller sein, schöner ist immer noch ein hübsch frankiertes Couvert. Nach wie vor geben sich die Postverwaltungen rund um die Welt Mühe, immer wieder künstlerisch gelungene Marken drucken zu lassen. Ab sofort kann man die ungewöhnliche Verbindung von Ornithologie und Philatelie in der Stadtbibliothek der Residenzstadt bestaunen. Es ist die erste Ausstellung dieser Größenordnung, die von den beiden Rudolstädter Fachgruppen im Kulturbund ausgerichtet wird. Gezeigt werden Briefmarken und Ersttagsbriefe mit Vogelmotiven und Bezug zu aktuellen ornithologischen Projekten im Landkreis. Für den maßgeblichen Anteil an der imposanten Schau ist Matthias Kielhorn verantwortlich. Er ist sowohl Mitglied bei den Vogelkundlern, als auch beim Briefmarkensammlerverein Rudolstadt. In den Vitrinen werden beide Fachgruppen vorgestellt. Dort kann man zum Beispiel sehen, was es alles zu den Themen Nistplätze, Fütterung, Beringung oder Zählung zu sagen und zu zeigen gibt. „Die Vögel haben eine Identität, sagt Ornithologin Antje Dietzel, in ihrer Welt sind sie Persönlichkeiten“. Wie etwa die Dohlen. Die Bestände haben sich in den letzten Jahren im Landkreis gut erholt. Der Lebensraum wird vorgestellt, ebenso die kulturelle Bedeutung – in manchen Ländern gelten sie als Glücksbringer und zieren entsprechend Glückwunschkarten.

Dann geht es um die Lebensart und um die Bedrohungen der Tiere, alles ornithologisch korrekt erklärt und illustriert mit Briefmarken. Bei der Turmfalkenberingung kommen die Naturschützer in diesem Jahr sogar auf über 100 Jungvögel. Das Markenheft zum Preis von fünf Euro umfasst 50 Exemplare und ist ein offizielles Produkt der Post, welches man bestellen kann. Die Ausstellung ist unter der Einhaltung strenger hygienischer Maßnahmen zu den Öffnungszeiten bis Januar 2021 zu besichtigen.