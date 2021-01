GKT Gräfenthal: "Weiter auf Erfolgskurs"

Gräfenthal. Die unter Eigenverwaltung stehende Gräfenthaler Kunststofftechnik GmbH blickt zuversichtlich auf das Jahr 2021. Insolvenzverwalter Rolf Rombach zeigte sich bei einer Telefonkonferenz mit den Geschäftsführern Ralf und Sandra Götze abermals optimistisch.

"Wir sind auf einem sehr guten Weg", meinte der Erfurter Rechtsanwalt. Bei einer Gläubigerversammlung Mitte Dezember seien wichtige Sanierungsschritte eingeleitet worden. So seien nur "ertragreiche Produkte" im Portfolio verblieben sowie die Abteilung Duroplast geschlossen und ihre Mitarbeiter in die Thermoplast-Abteilung versetzt worden.

"Wir haben Wort gehalten und keine Entlassungen vorgenommen. Nach jetzigem Stand sind auch weiterhin keine angedacht", so Ralf Götze.

Man habe den Branchenvorteil, relativ unabhängig von Corona und Lockdowns zu sein. Andererseits spüre gerade der Automotive-Sektor, für den GKT zuliefert, einen Aufschwung. "Das Auto ist wegen der höheren Infektionsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln aktuell ein beliebteres Fortbewegungsmittel", hat Götze beobachtet. Der Umsatz habe sich bei rund 85 Prozent des Vorjahresniveaus stabilisiert und liege im Plan. "Wir haben Neuaufträge von Bestandskunden dazugewonnen, dazu einige ganz neue Kunden", sagt Götze.



Um die Produktion gewohnt fortzuführen zu können, sei das hausinterne Hygienekonzept verschärft worden. "Unter solchen Bedingungen ist eine Sanierung natürlich schwieriger", bekennt Rombach.

Trotzdem ist geplant, die Sanierung wie vorgesehen bis Herbst abzuschließen. "Vielleicht klappt es sogar schon etwas früher", so Ralf Götze.

Nächste Woche soll die Werkzeugproduktion dann in die größere Halle am Ortsrand umziehen. Ein Mieter für die freiwerdende Halle auf dem Hauptgelände wird nach wie vor gesucht.