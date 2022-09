Per Kompressor wird ein Glasfaserkabel in eine Leerrohr eingeblasen, wie ein Mitarbeiter der Firma Tief- und Fernmeldebau GmbH & Co. KG aus Uhlstädt-Kirchhasel dem Landrat von Saalfeld-Rudolstadt, Marko Wolfram (2.v.re.), am Montag in Etzelbach demonstrierte. Mit im Bild: Thomas Ullrich (li.) von der TeleKom und Heiko Scherf (M.), Geschäftsführer der Firma Tief- und Fernmeldebau GmbH & Co. KG.