Glasfaser im Schwarzatal wird ab 2025 Realität

Kathrin Kräupner, Bürgermeister in der Landgemeinde Stadt Schwarzatal, und Susann Biel Regionalmanagerin bei der "GlasfaserPlus", unterzeichnen die Absichtserklärung zum eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in Schwarzatal.

Schwarzatal Telekom-Tochter Glasfaserplus und Landgemeinde unterzeichnen eine gegenseitige Absichtserklärung

“So einen Letter of Intent” kann man sich vorstellen wie eine Verlobung”, lächelt Susann Biehl. “Es verpflichtet zu nichts, ist aber eine öffentliche Absichtserklärung.” Die Gebietsmanagerin Glasfaser, so steht es auf ihrer Visitenkarte der Firma “GlasfaserPlus” lächelt, als sie am Beginn dieser Woche mit Schwarzatal-Bürgermeisterin Kathrin Kräupner zusammentrefft, um so ein Schriftstück zu unterzeichnen.

1717 Haushalte sind betroffen

Beiden ist bewusst, dass es bei den vielen Nachrichten zu diesem oft nicht einfach ist, zu unterscheiden, was dies für den eigenen Haushalt nun bedeutet. Da sind zum Beispiel die Neuigkeit aus dem Gebieten, wo der Landkreis mit der Telekom den geförderten Ausbau im Weiße-Flecken-Programm betreibt, in jenen Gebieten, die ohne Zuschuss als nicht wirtschaftlich angesehen wurden. Was jetzt (unverbindlich) vereinbart wurde, ist allerdings der Ausbau auf eigenes Risiko. Sie betrifft genau 1717 Haushalte im Stadtgebiet, falls sich alle dazu entschließen.

GlasfaserPlus wird 2025 im Gebiet der Stadt Schwarzatal in den Ortsteilen Mellenbach-Glasbach, Meuselbach-Schwarzmühle und Oberweißbach Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt.

Ein Glasfaseranschluss überträgt stabil und zuverlässig Daten in Gigabitgeschwindigkeit. Das neue Netz erlaubt eine Downloadgeschwindigkeit von 1 Gbit/s. Das ist das Tausendfache der ersten DSL-Anschlüsse, die inzwischen auch schon ein Vierteljahrhundert alt ist. Damit können alle bekannten Anwendungen problemlos genutzt werden. In Zukunft werden sogar noch höhere Geschwindigkeiten möglich sein. Denn die Bandbreite auf einem Glasfaserkabel ist nahezu unbegrenzt.

"Glasfaser ist die Technologie, die die Digitalisierung für alle zugänglich macht. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein, wie der Zugang zu Strom, Wasser und Gas. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der gemeinsamen Erklärung den Start des Glasfaser-Ausbaus ermöglicht haben", so Bürgermeisterin Kathrin Kräupner.

„Wir sind mit dem Ziel angetreten, den ländlichen Raum in Deutschland mit schnellem und zuverlässigem Internet durch Glasfaseranschlüsse zu digitalisieren. Die Stadt Schwarzatal ist auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein", so Martin Kolb, Relationship Management bei GlasfaserPlus. „Wir knüpfen die Ausbauzusage nicht an das Erreichen von Vermarktungsquoten", betont Susann Biehl, Regiomanagerin bei der Telekom. „Deshalb müssen alle Interessierten selbst aktiv werden und ihren Glasfaseranschluss buchen. Dies ist beispielsweise direkt online bei der Telekom, im T-Shop oder im Fachhandel möglich."

Die GlasfaserPlus stellt ihr Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Jeder hat damit die freie Wahl, bei welchem Unternehmen sie Internet, Telefon oder Fernsehen buchen möchten. Die GlasfaserPlus wird bis 2028 vier Millionen gigabitfähige Glasfaser-Anschlüsse vor allem im ländlichen Raum bauen. Für den Ausbau in der Stadt Schwarzatal hat die Telekom bereits angekündigt, das Netz der GlasfaserPlus nutzen zu wollen.

Kostenloser Anschluss während der Ausbauphase

Die GlasfaserPlus schließt eine Immobilie während der Ausbauphase kostenfrei an, wenn Kundinnen oder Kunden einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließen. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase werden in der Regel Kosten für den Hausanschluss erhoben, bei der Telekom betragen diese etwa einmalig rund 800 Euro.

Interessenten können sich bei der Telekom bereits unter www.telekom.de/jetzt-glasfaser vormerken lassen.

Die GlasfaserPlus GmbH (www.glasfaserplus.de) ist ein Joint Venture zwischen der Deutschen Telekom und dem IFM Global Infrastructure Fund, das bis 2028 rund vier Millionen Glasfaseranschlüsse im ländlichen Raum sowie klein- und mittelstädtischen Regionen Deutschlands bauen will. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an staatlichen Förderausschreibungen.