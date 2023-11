Glasfaseranschluss für über 3000 Wohnungen in Rudolstadt

RUWO-Chefin Kathleen Flache und Hendrik Westendorff, Geschäftsführer der Thüringer Netkom, unterschreiben den Versorgungsvertrag für den Glasfaserausbau. Rund 3000 kommunal verwaltete Wohnungen in Rudolstadt sollen so an die Datenautobahn angeschlossen werden.

Rudolstadt RUWO Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft und Thüringer Netkom unterzeichnen Versorgungsvertrag - so hoch ist die Investition

Die RUWO als größte Wohnungsgesellschaft Rudolstadts will ihren Wohnungsbestand von der Thüringer Netkom (TNK) mit Glaseranschlüssen ausstatten lassen. Der dafür notwendige Versorgungsvertrag ist am Mittwoch von RUWO-Chefin Kathleen Flache und TNK-Geschäftsführer Hendrik Westendorff unterzeichnet worden. Das geht aus einer Mitteilung der Mutterfirma TEAG Thüringer Energie AG hervor, für die die Thüringer Netkom GmbH als Telekommunikationsdienstleister tätig ist.

Die Netkom wird danach im Rahmen ihres eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbauprojektes im Stadtgebiet Rudolstadt die 2647 Wohnungen der stadteigenen RUWO - zuzüglich weiterer 393 verwalteter Wohnungen - direkt mit Glasfaserleitungen erschließen.

Baustart ist für das nächste Jahr geplant

Der Versorgungsvertrag für die RUWO konnte noch rechtzeitig vor Baustart für das Gesamtvorhaben der Rudolstädter Glasfasererschließung der TNK ausgehandelt und unterzeichnet werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Damit sei es möglich, die Planung des Glasfaservorhabens noch entsprechend den Bedürfnissen der RUWO GmbH anzupassen.

„Für unsere Mieter ist es eine sehr gute Nachricht, dass wir mit der TEAG-Tochter eine langfristige Partnerschaft für eine zukunftsfähige Versorgung mit Internet, Telefon und Fernsehen eingehen“, so die RUWO-Geschäftsführerin Kathleen Flache. „Mit dem jetzt unterzeichneten Vertrag sind wir fester Bestandteil des eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbaus der Thüringer Netkom in Rudolstadt. Jede unserer Wohnungen bekommt so einen eigenen Glasfaseranschluss.“

Ähnlicher Vertrag besteht mit der WGR

Der Baustart für das Glasfasernetz in Rudolstadt soll 2024 sein. Geplant ist eine Gesamtbauzeit von zwei bis drei Jahren. Die Netkom investiert rund 32 Millionen Euro. Es ist derzeit die größte Einzelinvestition der TNK in Thüringen. Mit der WGR Wohnungsgenossenschaft Rudolstadt besteht bereits ein ähnlicher Versorgungsvertrag – hier schließt die TNK nochmal 1400 Wohnungen an das Glasfasernetz an.