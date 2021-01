Gleich mehrere Drogenfunde in Saalfeld und Bad Blankenburgl

Saalfeld. Bei Personenkontrollen wurden von der Saalfelder Polizei am Dienstag mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und zur Anzeige gebracht. So wurde am Dienstagnachmittag Cannabis-Geruch aus einer Wohnung in der Stauffenbergstraße in Gorndorf gemeldet. Nach Betreten der Wohnung stellten die Beamten neun Personen aus unterschiedlichen Haushalten fest, sodass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt wurde. Bei einem 23-Jährigen wurden in diesem Zusammengang geringe Mengen Cannabis gefunden, zudem fanden sich kleine Mengen an Drogen auf der Wiese vor dem Wohnungsfenster, die vermutlich aus der Wohnung geworfen worden waren. Weiterhin bemerkten die Beamten einer Fußstreife Marihuana-Geruch aus einem Keller in der Hofgeismarer Straße von Bad Blankenburg. Die Betäubungsmittel des 35-Jährigen Kellerinhabers wurden beschlagnahmt. Am Abend fiel dann ein 16-Jähriger bei einer Kontrolle am Mittleren Watzenbach in Saalfeld auf. Der hinreichend Polizeibekannte hatte ebenfalls kleine Mengen Cannabis bei sich und noch dazu ein Einhandmesser, das unter das Waffengesetz fällt und ebenfalls beschlagnahmt wurde. Ähnlich gelagerte Funde erzielten auch die Kollegen der Polizeiinspektion Saale-Orla. In Pößneck wurden sie am Dienstagmittag Zeugen eines Drogenverkaufes, woraufhin eine Kontrolle des Abnehmers verschiedene Drogen in geringen Mengen sowie dazugehörige Utensilien an den Tag brachte. Zudem wurden bei den beiden kontrollierten Männern im Alter von 21 und 27 Jahren mehrere illegale Böller gefunden.