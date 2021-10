Gleiches Recht für alle

Heike Enzian über Theaterbesuche und Corona.

Die Frage war berechtigt, die Stadtrat Steffen Heinzelmann in der jüngsten Stadtratssitzung in Rudolstadt an Theaterintendant Steffen Mensching stellte: Wie ist das eigentlich, wenn Theatermitarbeiter nicht geimpft sind? Treten sie dann ihren Dienst an? Oder müssen sie vertreten werden? Die Antwort: Die meisten Theaterleute seien geimpft, mit Ausnahme einiger Musiker. Für sie gelte die Regelung, regelmäßig Tests vorzulegen. Sollte 2G kommen, wäre es jedoch wieder anders.

Was für das Publikum gilt, gilt auch für die Akteure auf und hinter der Bühne. Und über allem steht der Wunsch, möglichst niemanden zu verärgern und allen, die es wünschen, einen unbeschwerten Theaterbesuch zu ermöglichen. Jedoch: Beim Blick auf die kommenden Monate wird es angesichts der steigenden Inzidenzen nicht wirklich entspannter. MMM, Weihnachtsmärchen, Silvesterkonzert – all das sind Veranstaltungen, die für großes Publikum gemacht sind.

Und ja, wer jetzt sagt: Gut und schön, so viel zum Thema Theater und Corona. Aber wie geht es eigentlich auf der Baustelle weiter? Dem Dauerbrenner-Thema in Rudolstadt. Natürlich haben wir nachgefragt. Die Pläne für den Neubau bekommen gerade ihren Feinschliff. Am 4. November sollen sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dann sind wir alle schlauer.

„Wegschicken fällt schwer“: Fürs Theater Rudolstadt gilt 3G