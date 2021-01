Gräfenthal Die Sanierung des Glockenturms von St. Marien in Gräfenthal kostet rund eine halbe Million Euro. Die Kirchgemeinde kümmert sich um den Eigenanteil der Stadt.

Glockenturm von St. Marien in Gräfenthal wird saniert

Der Turm der Stadtkirche St. Marien kann saniert werden. Bei seiner Sitzung am Montag beschloss der Stadtrat die Maßnahme einstimmig. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 495.000 Euro, wobei die Kirchgemeinde versucht, in das Thüringer Förderprogramm zur Dorfkirchensanierung hineinzukommen. Dadurch könnte etwa die Hälfte der Kosten gefördert werden.

Den Rest versucht die Gemeinde unter Diakon Jürgen Wollmann über verschiedene Wege zusammenzubekommen, darunter den Kirchenkreisen und eventuell der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. So soll auch der zur Förderung notwendige Eigenanteil der Stadt in Höhe von 105.584 Euro aufgebracht werden. "Die Kommune kann ja selbst nichts dazugeben", so Wollmann mit Blick auf die Haushaltssicherung. "Wir schauen uns gerade nach verschiedenen Töpfen um", sagt der Geistliche, und hofft, ins Programm aufgenommen zu werden. "Sollte das nichts werden, könnten wir es leider vergessen".

Dem Diakon zufolge wird der alte Zementputz abgetragen und durch eine gelbliche Farbgebung ersetzt. "Außerdem stehen einige Holzarbeiten an, wir haben nämlich Holzfraß: Die Balken sehen von außen noch gut aus, aber innen sind sie hohl! Das genaue Ausmaß stellt sich erst bei den Arbeiten heraus", erklärt Jürgen Wollmann. Die Arbeiten dürften erst nächstes Jahr starten und sich bis 2023 erstrecken.

Derweil wird die Restaurierung des Pappenheimer-Epitaphs im Frühjahr starten, wir berichteten mehrfach. Allein die Wiederaufstellung in der Kirche schlage mit rund 8.000 Euro zu Buche, sagt Wollmann. Die Sanierung selbst koste etwa 12.500 Euro. Auch hierfür versucht er, Geld vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zu organisieren.