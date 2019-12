Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gönner schenkt Gräfenthal 1.000 Euro

Doppelter „Geldsegen“: Ein anonymer Gönner hat der Stadt 1.000 Euro überwiesen. Darüber informierte Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) den Stadtrat zur letzten Sitzung im alten Jahr am Montag. Der Herr sei vor Jahren in Gräfenthal gewesen, verfolge das Geschehen in der Stadt noch immer und freue sich, „dass jetzt wieder etwas investiert und gemacht wird“, so Wehr. Als zweckgebundenes Geldgeschenk verfügt die Stadt allein darüber, Kreis oder Land haben keinen Zugriff.

Das Geld soll unter anderem für die Instandsetzung von Spielgeräten und den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 55 Euro für die Arbeitsgemeinschaft Bier- und Burgenstraße e. V. verwendet werden. Darin war Gräfenthal bereits Mitglied, trat aber unter Wehrs Vorgänger Peter Paschold wieder aus. Einstimmig beschloss der Rat, zum Jahreswechsel erneut einzutreten. Gräfenthal sei mit dem Wespenstein „prädestiniert“ für die AG, so die Beschlussvorlage. Außerdem konnte Wehr verkünden, dass die vom Land in Aussicht gestellten 367.000 Euro Bedarfszuweisung „nach langen, harten Verhandlungen“ definitiv kommen. Das Thema Zirkus und Ringelteich bewegte die Zuhörer. Ob denn die „Besetzung“ des städtischen Festplatzes durch den Rostocker Zirkus Renz bis zur Walpurgisnacht beendet sei, wollte eine Vertreterin des Trachtenvereins wissen, der die Walpurgisfeier organisiert. Wehr zufolge laufe der Mietvertrag mit den gestrandeten Schaustellern (OTZ berichtete) bis Ende März und bekomme die Stadt die Platzmiete von 25 Euro vom Jobcenter. „Das sind tägliche Einnahmen für uns, die es sonst nicht gebe“, so Wehr. Die traditionelle Christbaumverbrennung zu Beginn des neuen Jahres musste aber an den Sportplatz ausweichen. „Und wenn es doch anders kommt, die Familie nicht weiterziehen kann?“, fragte Ratsherr Mirko Schade (FFW/BI). „Die werden weg sein“, so Wehr. Notfalls müsse eine Spende für die Reparatur des kaputten LKW der Familie gesucht werden – „oder ich gebe persönlich das Geld.“ Einen alternativen Veranstaltungsort gebe es zwar nicht, doch die Walpurgisfeier auf dem Ringelteich sei ausdrücklich nicht gefährdet, versicherte der Rathauschef seinen Bürgern.