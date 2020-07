Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Göring-Eckardt geht auf Sommertour in Saalfeld-Rudolstadt

Vom 6. bis zum 17. Juli ist Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, auf Sommertour in Thüringen unterwegs. Dabei wird sie auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu Gast sein.

Zu den Stationen der Tour gehören, jeweils am nächsten Donnerstag, 9. Juli, ein Unternehmensbesuch beim Medizintechnikhersteller Königsee Implantate in Allendorf-Aschau und in Rudolstadt ein Gespräch mit Lutz Unbehaun, Direktor des Museums Heidecksburg, zum Thema Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten sowie dem diskutierten Unesco-Weltkulturerbe-Antrag, heißt es in einer Mitteilung.