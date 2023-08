Gösselsdorf ist 100 Jahre jünger als bisher angenommen

Helmut Liebmann Heimatforscher in der Gösselsdorfer Heimatstube die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.

Gösselsdorf Neue Dokumente zum Jubiläum „Zehn Jahre Heimatstube“ vorgelegt – Eisfelder gewinnt den 21. Sommerpreisskat

Gösselsdorf. Anlässlich der 830-Jahrfeier im Jahre 2013 wurde die Heimatstube im ehemaligen Gemeindehaus eröffnet. Folgerichtig wurde am vergangenen Wochenende das zehnjährige Bestehen gefeiert – mit vielen interessierten Besuchern, zu denen auch Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) gehörte.

Das wohl im 18. Jahrhundert als Gemeindehirtenhaus errichtete Gebäude, wurde als Wohnhaus, dann auch als Konsumverkaufsstelle und Post genutzt. 1975 kam es zum Anbau eines Schulungsraumes der Feuerwehr. Nach der Wende wurde ein Jugendclub eingerichtet und schließlich vor zehn Jahren die Heimatstube.

Grundlage für die Ausstellung in der Heimatstube bildete die Sammlung historischer Urkunden, Akten und Memorabilia der Gösselsdorfer Brüder Lothar und Helmut Liebmann. Eine Sammlung, die Lothar begann, und nun beide gemeinsam weiterführen.

Dorfgeschichte wird anschaulich dargestellt

Anschaulich wird die interessante Dorfgeschichte bis in die neueste Zeit dargestellt. Auch eine Korrektur der Ortsgeschichte wird dokumentiert, denn neuere Forschungen haben ergeben, dass Gösselsdorf „erst“ 1275 in einer Urkunde der Herren von Könitz erwähnt wurde. Und somit knapp 100 Jahre jünger ist als ursprünglich angenommen. Die zahlreichen Exponate reichen unter anderen von einem Triftbuch (Hüteordnung) von 1794 und der Gemeindeordnung aus dem Jahr 1796 bis hin zur neuzeitlichen Feuerwehruniform. Neben diesen alten Urkunden ist Helmut Liebmann besonders stolz auf die alte Ausrufer- bzw. Gemeindeglocke, welche in einer Vitrine präsentiert wird.

Liebmann verweist auf eine interessante Dokumentation aus dem Jahr 1960. Hier wird vom damaligen Landkreis Neuhaus, zu dem auch Gösselsdorf gehörte, ein Anschreiben gezeigt, in dem Dorfpartnerschaften in die BRD angeboten werden, so unter anderem Windheim (Landkreis Kronach) und Rottenbach (Landkreis Coburg).

Im neugestalteten Außenbereich berichtet eine Sonderausstellung über die zahlreichen Aktivitäten, wie das weit bekannte Traktorenteffen, Damen-Fußball und die Gösselsdorfer Feuerlympics, die rund um das Backhausfest, das von 1991 bis 2019 organisiert wurde, stattfanden. Einzig verblieb neben dem alljährlich im Backhaus gebackenen Brot nur noch der Gösselsdorfer Sommerskat, der in diesem Jahr nun zum 21. Mal stattfand.

Traditioneller Sommerskat als zweiter Höhepunkt

Ab 14 Uhr fanden sich 35 Jünger des Skats zum traditionellen Turnier wieder in Gösselsdorf ein. Neben Gästen aus Süd- und Westthüringen kamen die Teilnehmer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, den Landkreisen Ilmenau, Sonneberg und dem Saale-Orla Kreis. Mit Thomas Liebmann (Gösselsdorf) war auch einer der bisher erfolgreichsten Turnierteilnehmer am Start.

Selbst ein Unwetter, das zum Glück in der Turnierpause hereinbrach, konnte nicht den Abbruch erzwingen.

Gegen 18.30 Uhr endete das Sommerskaturnier. Als Sieger konnte Nils Weise aus Eisfeld gekürt werden. Auf den Plätzen folgten Sascha Freytag (Schleusingen) und Gerhard Keil aus Tonndorf. Die beiden Erstplatzierten sind im Suhler Skatverein Friedbergknappen e.V. organisiert. Bester Einheimischer war Günther Haller aus Gräfenthal auf einem guten siebten Platz.

Am Sonntagnachmittag gab es zum Abschluss des Wochenendes noch eine Dia-Schau zur langen und erfolgreichen Geschichte des Backhausfestes.