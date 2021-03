Goethe-Gesellschaft Rudolstadt plant erste Vorträge

Rudolstadt. Die Hoffnung der Goethe-Gesellschaft Rudolstadt ist groß, dass die Vortragsreihe des Jahres 2021 am 21. April beginnen kann.

„Die Hoffnung hilft uns leben.“ Dies schrieb Johann Wolfgang von Goethe 1782 an Charlotte von Stein. Auch in unseren schwierigen Zeiten bleibt nur die Hoffnung, dass bald wieder öffentliche Veranstaltungen möglich werden.

Wären die Umstände so wie in den vergangenen Jahren, dann wäre im Januar zusammen mit dem Bericht von der Jahresversammlung der Goethe-Gesellschaft Rudolstadt auch eine Vorschau auf die für 2021 geplanten Veranstaltungen erschienen. Inzwischen haben die geltenden Regelungen dazu geführt, dass auch die für Februar und März vorgesehenen Vorträge abgesagt werden mussten. Die Hoffnung ist nun groß, dass die Vortragsreihe des Jahres 2021 am 21. April beginnen kann.

Annette Seemann (Weimar) wird über Leben und Werk der Caroline von Wolzogen berichten. Weiterhin konnten der neue Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar, Stefan Matuschek, sowie Lutz Unbehaun als Referenten gewonnen werden. Zu Goethes Geburtstag ist am 28. August eine Exkursion nach Bad Liebenstein und Umgebung vorgesehen.

Das vollständige Programm ist im Internet unter der Adresse www.goethegesellschaft-rudolstadt.de zu finden; Fragen hierzu richten Sie bitte an goethe-rudolstadt@web.de. Gäste sind herzlich willkommen, insbesondere auch die Mitglieder des inzwischen aufgelösten Schillervereins Rudolstadt.