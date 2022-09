Saalfelds Brauhaus-Geschäftsführer Jürgen Kachold (Mitte) und Braumeister Ralf Hohmann (rechts daneben) nahmen in München den Preis entgegen.

Gold für "Ur-Saalfelder" bei Bierwettbewerb in München

München/Saalfeld Bürgerliches Brauhaus ist neben der Insel-Brauerei auf Rügen einziger Preisträger aus Ostdeutschland

Insgesamt 2168 Biere aus 40 Ländern wetteiferten bei der diesjährigen Ausgabe des Bierwettbewerbs European Beer Star um einen der begehrten Awards. Einer davon steht künftig in Saalfeld. Für ihr Ur-Saalfelder - Märzenbier wurde die Brauerei bei der Preisverleihung des European Beer Star 2022 am Mittwoch in München mit Gold ausgezeichnet. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

„Ein Medaillengewinn beim European Beer Star sorgt nicht nur für Ansehen in der internationalen Braubranche. Der Award ist darüber hinaus eine schöne Bestätigung für die außerordentliche Arbeit, die unser Brauerei-Team tagtäglich leistet“, so der Saalfelder Braumeister Ralf Hohmann.

Knapp 140 internationale Verkosterinnen und Verkoster hatten Anfang August die Qualität der eingesandten Biere beurteilt. Die Bewertung erfolgte nach Optik, Geruch und Geschmack sowie sortentypischen Merkmalen. Pro Kategorie werden beim European Beer Star nur die jeweils drei besten Biere mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

"Neben der Insel-Brauerei auf Rügen waren wir die einzigen ostdeutschen Preisträger, worauf wir besonders stolz sind", sagte Brauhaus-Geschäftsführer Jürgen Kachold nach der Preisverleihung während der drinktec-Messe in München dieser Zeitung.