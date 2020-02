Bierstuben-Chef Norbert Scherbe am Zapfhahn.

Saalfeld. OTZ war auf ein Bier bei Norbert Scherbe, dem Pächter der Bayrischen Bierstube in Saalfeld, wo nur Frankenbier aus dem Zapfhahn rinnt.

Goldbroiler oder Grillhaxe?

Mit Handschlag und „Du“ begrüßt uns Norbert Scherbe kurz nach acht am voll besetzten Tresen seiner Gaststätte. Nur wenige Stunden zuvor haben wir uns an diesem Donnerstag für die neue Serie „Auf ein Bier bei“ angemeldet. „Aber klar, komm vorbei!“, sagte er. Seit 2011 ist Norbert Scherbe Pächter der Bayrischen Bierstube in der Schloßstraße, Ecke Lange Gasse. Die grüne Eingangstür sticht ins Auge, schon zu DDR-Zeiten war hier eine HO-Gaststätte.

Ein Alleinstellungsmerkmal in Saalfeld ist der kulinarische Schwerpunkt auf unserem südlichen Nachbarn: Spezialitäten wie panierte Grillhaxe (es gibt aber auch Goldbroiler vom Grill, auf Wunsch zum Mitnehmen), Schnitzel altbayerischer Art, Leberkäse, Butterbrezen, Enzianschnaps. Vor allem aber das Bier. „Wir schenken nur Gampertbräu aus Weißenbrunn bei Kronach aus, denn der Brauerei gehört die Gaststätte, und sie beliefert mich mit ihrem Gerstensaft“, erklärt der 57-jährige. Es ist eine harmonische Symbiose. „Sie geben mit viele Freiheiten, was Speisekarte, Veranstaltungen und so weiter angeht. Kleine Reparaturen mach ich selbst. Dafür gibt es manchmal ein Fass zum Dank von den Kronachern“. Wichtige Unterstützung ist ihm seine Frau Elke, die als Hauptköchin wirkt. Ein Beikoch und zwei Kellnerinnen komplettieren das eingespielte Quintett. Wir bestellen überbackene Spätzle, die geschmacklich noch übertreffen, was Optik und Duft versprechen. Hinterm Gastraum ist auch eine Kegelbahn. „Das Essen ist Spitze!“, lobt Tresennachbar Achim, 49. Seit etwa drei Jahren kommt er fast täglich hierher, schwatzt mit Freunden, trinkt dabei vorwiegend das leichte, schlanke Pilsner des fränkischen Brauhauses. Saalfelder Bier vermisst er hier nicht, obwohl es ihm auch sehr mundet. Norbert Scherbe selbst ist jeden Sonntag Stammgast in der „Linde“ in Altsaalfeld, auch Achim schätzt die Vielfalt der Saalfelder Kneipenlandschaft. „Wir Wirte besuchen uns auch gegenseitig, sind nicht verfeindet“, sagt Norbert. Dann schwenkt das Gespräch auf ein ganz und gar „unbieriges“ Getränk um, nämlich Colasorten damals in der DDR. „Vita-Cola war und ist die Beste!“, findet Achims Hockernachbar. Besser jedenfalls als Club-Cola. „Die konnte man nur lutschen“.