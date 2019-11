Goldknöpfe, Taillengürtel, Karottenhose

Im Theater im Stadthaus hebt sich Samstagabend der Vorgang für die Uraufführung des Stückes „Hilfe, die Mauer fällt“. Eine Komödie zum Thema Mauerfall. Hauptfigur ist der Westberliner Blumenhändler Konrad Polauke, der seit Jahrzehnten regelmäßig in die DDR fährt, um billig Blumen zu kaufen. Aber nicht nur das. Als sich der eiserne Vorhang öffnet, rückt ihm tatsächlich Nachwuchs aus dem Osten auf die Pelle. Auch politisch hat er eine super Idee: Die Mauer verkaufen…

Zeitgeist von damals auf der Bühne

Der Zeitgeist von damals lebt auf der Bühne, auch modisch. Schulterpolster, Goldknöpfe, Karottenhosen – wer die 80er bewusst miterlebt hat weiß, wovon die Rede ist. „Ja, wir haben sehr viele Original-Klamotten aus den 80er Jahren“, sagt Ausstatterin und Bühnenbildnerin Monika Maria Cleres. Die rote Lederjacke mit den Goldknöpfen, das schwarze Oberteil mit den Reißverschlüssen – das, was Polaukes Frau Greta trägt, war damals mega angesagt. Für Frieda, die junge Haushälterin, findet sie Anregungen in der damaligen Pop-Kultur. „Das ist ganz klar Cindy Lauper und ‚Girls just want to have fun‘“. Tatsächlich erinnern nicht nur T-Shirt und Leggings an diese Zeit, sondern auch die auftoupierte Dauerwelle. „Ich habe irrsinnig viele Bücher gewälzt“, verrät Monika Maria Cleres. „Aber mir fallen auch echte Vorbilder ein. Ich denke an die hohen Taillengürtel, so einen hatte meine Mutter auch“. Die Ausstattungsleiterin stammt aus Worms. Für den Ostblick auf die Klamotten sorgt Obergewandmeisterin Josefine Schorcht. „Wir waren ein super Team, haben uns so die Welt erklärt“, sagen beide.

Ausstellung in der Kultourdiele

Aber woher kommen all die verrückten Teile? „Ganz viel haben wir tatsächlich im Theaterfundus gefunden“, so Monika Maria Cleres. Es sind Stücke von der Stange oder Teile, die in anderen zeitgenössischen Inszenierungen verwendet wurden. Fündig wurde sie aber auch im Rudolstädter An- und Verkauf „Elle & Lui“ von Andrea Elias in der Freiligrathstraße. „Das war ganz wunderbar. Ich durfte sogar eine Wunschliste abgeben und die Inhaberin hat nach den passenden Sachen gesucht“, so die Ausstatterin. Die schwarze Reißverschlussjacke zum Beispiel kommt von dort. Ein Teil der Mode und Gegenstände aus der Zeit werden in der Kultourdiele ausgestellt. „Es sind einzelne Objekte, die hoffentlich viele Erinnerungen wecken werden“, so die Ausstatterin.