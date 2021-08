Good Food Festival auf dem Saalfelder Markt

Noch bis Sonntagabend, 29. August, können Besucher in den Genuss von Musik und außergewöhnlicher Küche kommen.

Das dritte Good Food Festival in Saalfeld ist eröffnet. Bis Sonntagabend können Besucher in den Genuss von Musik sowie internationaler und vor allem außergewöhnlicher Küche kommen. Markus Truppel ist mit „Jigger“ neben Good Food Festivals einer der Organisatoren und freut sich über einen Neuzugang: Frank Ochmann, auch als Insektenkoch bekannt, war bereits mit seinem kulinarischen Schwerpunkt Koch in verschiedenen TV-Shows. Zum ersten Mal sind damit auch Insekten als Snacks beim Good Food Festival vertreten. Oliver Ströher schmeckt es.