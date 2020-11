Gorndorferin kämpft für Meisterpflicht im Kosmetikhandwerk

Die Saalfelder Kosmetikerin Béatrice Fehn beteiligt sich an der bundesweiten Initiative „Beautybranche steht auf“. Ziel ist es, den Beruf des Kosmetikers oder der Kosmetikerin wieder als Lehrberuf zu etablieren, so, wie das bereits zu DDR-Zeiten der Fall war. „Heute kann jeder ein Kosmetikstudio eröffnen“ kritisiert Béatrice Fehn, die selbst eine stattlich anerkannte Kosmetik-Ausbildung vorweisen kann. Ihr Ziel sei die Meisterpflicht im Kosmetikhandwerk.

Die selbstständige Kosmetikerin mit einem Studio in Gorndorf findet, „das Berufsbild des Kosmetikhandwerks gehört auf den Prüfstand“. Der Beruf müsse dringend professionalisiert werden. Wenn sie sehe, dass es Drei-Tage-Online-Lehrgänge für permanentes Make-up gebe, dann habe sie begründete Zweifel daran, dass die gegenwärtigen Verhältnisse zum Nutzen der Kunden seien. Der derzeitige Qualifikations-Wildwuchs sei nicht zu rechtfertigen und nicht zu verantworten. Béatrice Fehn: „Wir arbeiten immerhin am größten Organ des Menschen - den zwei Quadratmetern Haut.“

Die Gorndorferin: Der Kunde soll wissen, worauf er sich einlässt

Fachkosmetiker seien darauf ausgebildet, erläutert Béatrice Fehn, diverse Krankheitsbilder zu erkennen. Zwar dürften Kosmetiker keine Diagnosen stellen. Aber natürlich können sie dem Kunden die Empfehlung geben, „stellen Sie sich mal einem Arzt vor“. Das betreffe etwa Haut-Melanome. Vor diesem Hintergrund sei eine „Zerfledderung“ des Berufes nicht zu rechtfertigen. „Es ist wichtig, dass der Endverbraucher weiß, worauf er sich einlässt“, meint Béatrice Fehn.

Gleichsam setzt sich die Gorndorferin für einheitliche Regelungen für die Kosmetikstudios in der Corona-Pandemie ein. Zwar dürften die Kosmetiker in den Bundesländern Thüringen und Sachsen-Anhalt unter strengen Hygiene-Vorgaben arbeiten, während die Kollegen in den anderen Ländern schließen mussten. Doch, so meint Béatrice Fehn: „Ich bin solidarisch.“ Zudem wisse sie ja nicht, wie das „bei Lockdown Nummer drei und vier“ in Thüringen aussehen werde. Klar sei, dass die komplexen Anforderungen in ihrem Beruf insbesondere in Pandemiesituationen von gut und standardisiert ausgebildeten Kosmetikern besser bestanden werden könnten.