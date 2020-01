Saalfeld. Mit Witz und Authentizität begeistert „The Best of Black Gospel“ in Saalfeld

Gospel mit Gänsehaut-Gefühl

250 Fans waren am Sonntagabend in den Meininger Hof nach Saalfeld gepilgert, um mit der Crème de la Crème der Gospelmusikszene, dem Chor „The Best of Black Gospel“, vergnügliche und zugleich besinnliche Stunden zu verbringen. Das zehnköpfige Ensemble versprüht zum 4. Mal infolge ein Feuerwerk spiritueller Musik. Egal ob bei „Down by the Riverside“, „Kumbaya“, oder „Walk in Jerusalem“ - hier werden von Anfang bis Ende hochkarätige Gospels von einem Chor präsentiert, bei dem jedes einzelne Mitglied zu den Besten seines Genres zählt.

Wobei das Publikum in die Vorstellung mit eingebunden wird: Die Besucher werden vom Chorleiter Samuel Franklin, der nebenbei das Schlagzeug bedient, mehrmals zum Mitklatschen und Mitsingen aufgefordert. Halleluja – da bebt der Meininger Hof! Mit Witz, Energie und Stimmkraft gelingt es den Damen und Herren, ihr „Feuer“ ans Publikum weiterzugeben. In Kombination mit Gospel-Klassikern überzeugt die Gruppe mit Statements gegen Rassismus, für Frieden und Respekt. „Die Zugabe ist nur für glückliche Leute“ Das Ensemble wirkte wie eine priesterliche Versammlung in Königsblau, trug teils solistisch, teils im Chorus, die Anbetung Gottes eindrücklich vor. Auch gestisch ausholend, hinauf Richtung Himmel weisend, das Publikum zum rhythmischen Klatschen animierend, zum Aufstehen, zum Mitsingen, füllten die Sänger den Saal wie Felsen in der Brandung aus. Die Zuhörer hingen vor allem bei den Soli wie „Amazing Grace“ gebannt an den Lippen des Sängers Steven Spradley. Der Funke sprang über. „Es stand gar nicht im Programm, dass man da mitmachen muss“, schmunzelte eine Besucherin, die sich schnell vom Gospelfieber anstecken ließ. Mit der Zugabe wurde das Versprechen vom Anfang eingelöst, dass Gospel glückliche Musik sei. „Die Zugabe ist nur für glückliche Leute“, spornte Franklin einmal mehr zum Klatschen an, und es folgte der vielleicht bekannteste Gospel-Hit: „Oh Happy Day“, was ein glücklicher Tag. Unter Strich ein Konzert, das viel mehr war als nur die Präsentation bester Gospel Musik, sondern ein lebendiges Gastspiel voller Esprit und Abwechslung.