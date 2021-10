Goßwitz: Zweiter Anlauf für Solarstrom von einstiger Müllkippe

Goßwitz. Ein neuer Bebauungsplan unter Einbeziehung aller Träger öffentlicher Belange werde erarbeitet, heißt es von der Gemeinde.

Als hätten Riesen ihr Spielzeug verstreut, so bietet sich die einstige Müllkippe an der Sonnenleite in Goßwitz dar. Auf dem Areal eines mit Abfall verfüllten ehemaligen Tagebaus will ein privater Investor aus Bayern eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung errichten und hatte dafür Ende 2019 auch die Zustimmung des Unterwellenborner Gemeinderates bekommen. Bereits wenige Monate später aber stockten die Arbeiten, weil laut Gemeindeverwaltung die Bauaufsicht des Landkreises eine mangelnde Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange vor allem hinsichtlich der Risiken durch Altbergbau bzw. für die Deponiesicherheit einschätzte. Laut Hauptamtsleiter Olaf Melzer werde durch die Investoren nun ein neuer Bebauungsplan unter Einbeziehung aller Träger öffentlicher Belange erarbeitet und nach Fertigstellung dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. (jv)