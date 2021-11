Die katholische Kirche in Saalfeld.

Gott mit Genderstern bald auch in Saalfeld-Rudolstadt?

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Delegation der Katholischen junge Gemeinde diskutierte dieses Thema in Mannheim. So reagiert der Landkreis

Gott mit Gendersternchen oder einem Plus? Das diskutierten jüngst mehr als 40 Delegierte der Katholischen junge Gemeinde (KjG) aus ganz Deutschland in Mannheim zum Herbstbundesrat der KjG. „Engagiert und mit Sorgfalt ist die KjG auf der Suche nach Gottesbezeichnungen, die mehr umfassen als die männlich weiße Vorstellung von Gott“, heißt es in einer zusammenfassenden Mitteilung der KjG nach der Sitzung. „Die KjG vertritt den Standpunkt, dass die Möglichkeiten der Gottesbilder vielfältig sind.“ Neu sei, dass immer mehr Gläubige von der Vorstellung „eines männlich patriarchalen, weißen Gottesbildes befremdet sind und das auch laut sagen.“ Diese Vorstellung greife theologisch zu kurz und erschwere vielen jungen Menschen den Zugang zu Gott, wird weiter begründet.

Mathias Kugler, Diakon der Corpus Christi Gemeinde im Landkreis, sieht diesen Punkt aus theologischer Sicht gelassen. Innerhalb der Gemeinde habe man hier das Thema noch nicht angesprochen – Kugler geht davon aus, dass das auch nicht passiert, – „ohne aber für alle Mitglieder unserer katholischen Gemeinde sprechen zu wollen.“ Er persönlich empfinde die Diskussion darum als nette Anregung, aber nicht notwendig. „Ich persönlich brauche das auch nicht.“ Trotz der Schreibweise und des männlichen Artikels ist Gott aus theologischer Sicht klar definiert und bedürfe keiner Überarbeitung.

In der evangelischen Gemeinde sei die Debatte generell noch nicht angekommen, wie die Saalfelder Pastorin Christina Weigel auf Nachfrage mitteilt. „Wir sind da grundsätzlich anders aufgestellt, zum Beispiel mit der Bibel in gerechter Sprache. Für die katholische Konfession ist es vermutlich wichtiger, ,männlich’ geprägte Glaubensmuster und geltende Regeln aufzubrechen. Ich finde es aber sehr spannend und auch einen sehr guten Impuls, Gott bewusst eine anders geprägte Deutung zu geben.“

Die KjG resümiert: „Andererseits ist für viele Katholiken und Katholikinnen mit der Verwendung des Gottesbegriffs im tradierten Sinne religiöse Heimat verbunden. Die Einführung von ,Gott*’ wird daher innerhalb des Verbandes sensibel vorbereitet.“