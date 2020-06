Gräfenthal bekommt am meisten Corona-Soforthilfe

Die Soforthilfe aus dem kommunalen Corona-Schutzschirm des Landes für die drei Mitgliedsgemeinden der VG Schiefergebirge fällt denkbar unterschiedlich aus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Während Gräfenthal 37,09 Euro je Einwohner erhält (bei 1963 Einwohnern insgesamt 72.806 Euro), gibt es für Lehesten 19,76 Euro (gesamt 33.413 Euro) und den VG-Sitz Probstzella genau 15,66 Euro pro Kopf (gesamt 44.954 Euro). Das geht aus einer Aufstellung des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor, die die Zuwendungen für alle 651 Kommunen im Freistaat enthält und die Gräfenthals Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) der Redaktion weiterleitete.

Die Höhe bemisst sich an der Einwohnerzahl, der bisherigen Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie an den jüngsten Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Wehr glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er die Werte letzte Woche sah. „Unsere Summe ist nur ein Zehntel von dem, was wir tatsächlich bräuchten“, sagt er. „Diese Zahlen halte ich für einen Witz!“ Und weiter: „Jena bekommt 117 Euro/Einwohner. Das ist super ungerecht und zeigt wieder einmal, wie wenig der ohnehin benachteiligte ländliche Raum dem Land wert ist“. Der Rettungsschirm umfasst insgesamt 185 Millionen Euro.

Spitzenreiter ist Jena, gefolgt von Erfurt. Saalfeld-Rudolstadt liegt mit 23,38 Euro an fünfter Stelle der Landkreise in Thüringen.