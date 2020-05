Das leere Becken im Gräfenthaler Freibad kurz vorm Saisonstart 2019. Dieses Jahr stehen nur kleinere Arbeiten an.

Gräfenthal. Das Bad will zum Saisonstart bereit sein. Nun hofft der Förderverein, dass der Schwimmmeister seine Arbeit trotz Corona weitermachen darf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gräfenthal bereitet sich auf Badesaison vor

Mitglieder des Freibadfördervereins sind heute bei einem Arbeitseinsatz an der Freizeitstätte zugange. Laut Vorsitzendem Torsten Scholz werden wegen der schwierigen Gesamtlage nur kleinere Maßnahmen durchgeführt, das Becken gesäubert und eine schadhafte Stelle an der Beckenwand ausgebessert. „Wir wollten uns in dieser Zeit lieber nicht treffen“, sagt er.

Die letzte Jahreshauptversammlung war kurz bevor die Allgemeinverfügung kam. Sonst startet die Truppe meist schon im April mit einer Generalüberholung, eigentlich war dieses Jahr geplant, die Fugensanierung fortzuführen. Der übliche Komplettanstrich muss ausfallen. „Uns kam aber der milde Winter zugute, es gab kaum Frost“, sagt der 55-Jährige. „Dadurch haben wir nicht allzu viel zu tun.“

Trotz allem soll das Bad zum Saisonstart, ob nun am 1. Juni oder später, öffnen können. Dafür sei auch der Umkleide- und Sanitärtrakt zu säubern und einige Bänke neu zu streichen. „Wenn die Bäder loslegen dürfen, wollen wir bereit sein“, sagt Torsten Scholz. Bedingung dafür ist aber, dass Bademeister Holger Metzner weitermachen darf. Denn die Aufpasser müssen ihre Lizenz alle zwei Jahre erneuern; Metzner hatte gerade mit der Auffrischung angefangen, als Corona dazwischenfunkte. Diese Situation betrifft mehrere Kommunen, weshalb sich jetzt einige Bürgermeister für eine Ausnahmeregelung einsetzen.

Fraglich ist außerdem, ob das Freibadfest im Juli über die Bühne gehen kann, das der Förderverein mit dem Sportverein SSV Grün-Weiß Gräfenthal ausrichtet. „Eigentlich müsste man jetzt schon mit den Planungen beginnen, denn es ist ein immenser Aufwand“, meint Scholz. In jedem Fall soll aber der beliebte Kiosk wieder betrieben werden.

Der Förderverein hat rund 70 Mitglieder und betreibt das Bad ehrenamtlich. Letztes Jahr belegte er bei der letzten Runde von „Verein des Monats“ den ersten Platz.