Gräfenthal hofft auf Geld für Wohnbauprojekt

Binnen weniger Stunden riss ein Feuer am Morgen des 3. Januar 2015 eine Wunde in das Stadtbild Gräfenthals. Nach dem Brand des Wohnhauses mit Bäckerei in der Coburger Straße konnte die Ruine nur noch abgerissen werden. Im Juni desselben Jahres war sie verschwunden, seitdem klafft hier eine große Lücke. Schnell fasste Bäckermeister und Hauseigentümer Bernd Betz den Entschluss, Ersatz zu schaffen, wir berichteten mehrmals.

Nun endlich hat das Thüringer Landesverwaltungsamt seinen Antrag auf Mittel aus einem Programm zur Förderung sozialen Wohnungsbaus in Innenstädten positiv beschieden. Wie aus der Behörde zu erfahren ist, sei der Bewilligungsbescheid am 20. Februar erstellt und tags darauf an die Thüringer Aufbaubank in Erfurt zur „abschließenden Prüfung“ weitergeleitet worden. Von ihrem finalen OK hängt jetzt alles ab. Bernd Betz ist zuversichtlich. „Ich hoffe sehr und bin guter Dinge, dass es klappt“, sagt der 54-Jährige. In den nächsten Tagen will er persönlich in Erfurt Einzelheiten klären. „Es braucht eben alles seine Zeit“. Betz sagt aber auch klar: „Wenn es aus welchen Gründen auch immer dieses Jahr nichts mehr wird, dann lasse ich es ganz“. Doch davon gehe er nicht aus.

Bei grünem Licht sofort Baustart

Ohne Förderung sei das Projekt nämlich nicht denkbar. „Es wird 2020 auf jeden Fall eine Entscheidung geben. Wenn Fördermitteln fließen, würde ich schon im Frühjahr anfangen wollen, damit vielleicht bis Jahresende der Rohbau steht“, sagt Betz. Geplant sind Wohnungen und auch wieder ein Bäckereigeschäft im Erdgeschoss, wie schon vor dem Brand, als Betz hier selbstständig war. Seit dem Unglück lebt er in Zella-Mehlis, wo er in einer Bäckerei angestellt ist. Betz stammt gebürtig aus Gösselsdorf, kam kurz vor der Wende nach Gräfenthal und würde gern wieder in seine Stadt zurückkehren.

Allzu viele Details zu Plänen und möglicher Gestaltung möchte er erst kundtun, wenn wirklich alles in Sack und Tüten ist. Nur so viel: „Es soll ein Hingucker werden, ein echter Blickfang, harmonisch wirken und einen Mehrwert für die Stadt bieten“. Die mögliche Förderhöhe stehe bereits fest, auch hier hält sich der Bäcker noch zurück. Ist es dann soweit, möchte Betz vorrangig einheimische Baufirmen engagieren und auch reichlich Eigenleistung erbringen. „Die hohe Auslastung in der Baubranche ist ja allseits bekannt“.

Stadt braucht neuen Wohnraum

Die Kommune würde den neuen Wohnraum ihrerseits sehr begrüßen, wie Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) bestätigt. „Das freut mich zu hören!“, sagt Wehr zu den aktuellen Entwicklungen in dem Projekt. Mitte 2019 hatte er Betz in einem Schreiben mitgeteilt, „dass wir diesen neuen Wohnraum wollen und brauchen“. Der Bauherr in spe ist seinerseits für die gute Zusammenarbeit mit Aufbaubank und Stadtverwaltung dankbar. „Das ist schon sehr viel wert in so einem Prozess“, findet er.

Dabei hatte die Lücke in gewisser Hinsicht sogar einen Vorteil: Lange diente sie dem Sozialdienst „Elisabeth von Thüringen“ als Parkfläche für die Dienstautos. Momentan gibt sie den Blick auf ein dahinter stehendes, bereits 2002 von Betz errichtetes Gebäude frei, das im Zuge des eventuellen Neubaus ebenfalls aufgewertet werden soll. Er werde regelmäßig von den Gräfenthalern auf den aktuellen Stand angesprochen und verstehe ihre Neugier. „Mir tut es jedes Mal selbst im Herzen weh, wenn ich an der Lücke vorbeifahre“, sagt er.