Gräfenthaler Bäcker appelliert an Vernunft seiner Kunden

Für Verkäufer im Einzelhandel gibt es keine Corona-Pausen, sie stehen buchstäblich in vorderster Front vorm Kunden ihren Mann oder ihre Frau. Das sollte von einigen Menschen besser gewürdigt werden, findet Manfred Walther, und wünscht sich mehr Verständnis und Einsicht.

Der selbstständige Bäckermeister aus Gräfenthal wandte sich am Donnerstag mit einer E-Mail an die Redaktion. Als Anlage sendete der 65-Jährige einen Aushang mit, der seit einigen Tagen an allen Filialen der Bäckerei klebt: „Wir möchten Sie bitten, Sich an Hygienevorgaben zu halten, enge Warteschlangen zu vermeiden und gerade die Arbeit unserer Verkäuferinnen etwas mehr wertzuschätzen“, heißt es darauf.

Alle Mitarbeiter leisteten in der aktuellen Situation ein „großes Arbeitspensum“ und es sei sehr schwierig, den täglichen Bedarf zu planen. „Wenn um 17 Uhr das Brotregal einmal leer ist (...), sollte man auch hierfür Verständnis zeigen“, meint Manfred Walther. Hier habe es einige „unnötige Bemerkungen“ von Kunden gegeben. Der Großteil sei aber einsichtig und rücksichtsvoll.

Und weiter: „Diskussionen über vorgeschriebene, von uns durchgeführte Maßnahmen, Hamsterkäufe in jeglicher Form, sowie Unfreundlichkeit gegenüber dem Verkaufspersonal sind nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt, sondern immer unangemessen - und ein nettes Wort und ein Lächeln kostet im Übrigen nichts!“ Tatsächlich kauften immer wieder Kunden ungewöhnlich viele Brote mit dem Hinweis, sie einfrieren zu wollen. „Man weiß ja nicht, wann man wieder rauskommt, hören wir dann oft“, sagt Walther. Auf der anderen Seite seien sie auch froh, wenn am Abend nicht zu viel übrig geblieben ist. „Umso weniger müssen wir entsorgen“.

In der Saalfelder Filiale am Markt sind die diensthabenden Verkäuferinnen noch immer gut gelaunt, wollten aber nicht auf ein Foto. „Wir wurden schon als ‘die Bösen’ beschimpft“, sagt eine. Manfred Walther beschäftigt insgesamt 62 Mitarbeiter an drei Produktionsstandorten und in elf Filialen. „Bis jetzt hat sich zum Glück keiner krank gemeldet. Ich wünsche allen Verkäuferinnen da draußen, dass sie bei bester Gesundheit bleiben. Sie haben es schon nicht leicht.“