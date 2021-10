Ralf und Sandra Götze mit Marcus Renner (links), Leiter der Abteilung Werkzeugbau vor einer Fräsmaschine. Der Werkzeugbau war über den Jahreswechsel vom Verwaltungsgebäude in der Coburger Straße in die 2001 errichtete Halle am Ortsausgang Richtung Zopten verlegt worden.