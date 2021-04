Graffiti-Workshop im Jugendhaus Bad Blankenburg

Bei einem Graffiti-Workshop wurde die Einfahrt des Jugendhauses in Bad Blankenburg künstlerisch gestaltet.

Bad Blankenburg. Vor allem sollten legale Wege für das Hobby aufgezeigt werden.

Graffiti sprühen, und das ganz legal? Das geht! Vom 6. bis zum 8. April fand im Awo Jugendhaus Bad Blankenburg ein Graffiti-Workshop statt, um zum einen die Einfahrt künstlerisch neu zu gestalten und zum anderen den Jugendlichen eine legale Weise aufzuzeigen, Graffiti-Bilder zu kreieren.

In den drei Tagen konnten die sechs Teilnehmer im Alter von zehn bis 15 Jahren verschiedene Sprühtechniken erproben, Schablonen bauen und sich kreativ ausprobieren, heißt es in einer Mitteilung.

„Mir ist es besonders wichtig, den Jugendlichen aufzuzeigen, das Graffiti nicht gleich Vandalismus und Schmiererei bedeutet. Auf dieser Weise konnten die Kinder an unserem Zaun ihre Vorstellungen und Wünsche an unser Haus kreativ umsetzen. Die Neuentdeckung ihrer eigenen Kreativität war ein schöner Nebeneffekt,“ so der Workshopleiter Victor Gluschkov.

Das Haus biete auch nach Ende des Workshops während der Öffnungszeiten legale Wände zum Besprühen an. Diese dürfen nur mit Voranmeldung benutzt werden. Interessierte können sich telefonisch unter 036741/42230, per Mail an jugendhaus@awo-rudolstadt.de sowie bei Instagram oder Facebook erkundigen.