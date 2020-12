Graffitisprüher auf frischer Tat gestellt: Wohnungen durchsucht

Graffitisprüher auf frischer Tat gestellt

In der Nacht zu Dienstag wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Personen in Saalfeld offensichtlich Feuerwerkskörper zünden. Polizeibeamten konnten daraufhin drei Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren feststellen. Bei diesen wurden neben pyrotechnischen Gegenständen auch Farbspraydosen gefunden. Desweiteren wurden in der Nähe zahlreiche frische, zu den Spraydosen passende Graffitischmierereien festgestellt. Auch hatten die Personen noch Farbreste an den Händen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei daraufhin Wohnungen und fanden u. a. weitere Farbspraydosen und geringe Mengen an Drogen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Entlassung der jungen Männer. Gegen diese wurden Ermittlungsverfahren u. a. wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Über Weihnachtsfeiertage in Einkaufsmarkt eingebrochen

Zwischen 23. und 28.Dezember schlugen Diebe in einem Einkaufsmarkt im Mittleren Watzenbach in Saalfeld zu. Im Elektronikbereich entwendeten der oder die unbekannten Täter Handys, Tablets, Festplatten und eine hochwertige Smartwatch. Hinweise an die Polizei: Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen