„GrafMuSka“ im Skaterpark von Schwarza

Schwarza. Das Projekt „GrafMuSka“ verbindet Graffiti, Musik und Skaten in einer gemeinsamen Veranstaltung im Skaterpark zwischen Schwarza und Volkstedt.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rudolstadt lud am Samstagnachmittag dazu ein, einen gemeinsamen Ferienabschluss zu erleben. Gleich mehrere legale Sprühflächen für Graffitikünstler direkt am Skatepark wurden eingeweiht, und die Fertigstellung eines neuen Skaterpark-Elements wurde gefeiert. Natürlich weihten die Kinder und Jugendlichen das von der Stadt umgesetzte Element gleich ein. Harald Frommann (links) von der Mobilen Jugendarbeit der Awo Rudolstadt und der Graffiti-Lehrer des Tages, Thorsten Grützmann, freuten sich am Samstagnachmittag über die vielen jungen Besucher, die die Angebote wahrnahmen.

