Projektleiterin Christin Fiedler (2.v.r.) Katja Kaufmann, Helfer Roland Heber (ganz links), haben Königsee-Original Watschi (Walter Hoffmann) in die Mitte genommen.

Gratis-Mahlzeit in Königsee wird verlängert

Königsee So lange soll der allseits beliebte Freitagstreffpunkt der Diakonie im Ratskeller weitergehen

Die Hoffnungen waren da, jetzt ist es offiziell: Wie die Rudolstädter Diakonie und die Stadtverwaltung Königsee mitteilen, wird das seit dem Sommer laufende Projekt "Warme Mahlzeit & Gespräch" bis in das kommende Frühjahr verlängert. Ende April 2024 - so heißt es konkret zur Frist in der Mitteilung.

Die Diakonie war zur Jahresmitte mit der Stadt übereingekommen, die Räume des Ratskellers im Rathaus, die in den vorherigen Vermietverhältnissen eher glücklose Ergebnisse hatten, für den Plan zu nutzen. Jeden Freitag ab 12 und bis 13.30 Uhr wird seitdem eine kostenlose Mahlzeit für unterstützungsbedürftige Menschen abgegeben - zusammen mit einem Angebot, ins Gespräch zu kommen. Betont wird, dass ein Nachweis ist für die Inanspruchnahme der Mahlzeit nicht notwendig sei.

Genutzt wird das sich zunehmender Beliebtheit erfreuende Angebot aber auch sonst von vielen, sowohl im Rathaus als auch von Besuchern des zeitgleich stattfindenden Wochenmarktes, dann fast immer verbunden mit der Bereitschaft, für die Mahlzeit eine Spende zu hinterlassen.