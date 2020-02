Gregor Gysi in Saalfeld: „Das Hufeisen ist gebrochen“

Gregor Gysi hat am Samstagabend den großen Festsaal des Klostermuseums in Saalfeld bis auf den letzten Platz gefüllt. 380 Plätze bietet der Saal. „Wir hätten glatt das Doppelte verkaufen können“, erklärte Meininger-Hof-Chef Tobias Fritzsche, der leider im eigenen Haus an diesem Abend eine Oper hatte. „Da wären 600 Leute reingegangen.“ Doch, so erklärte es Fritzsche den glücklichen Kartenbesitzern im Saal: „Gregor Gysi hat versprochen, dass er noch einmal nach Saalfeld kommt.“

Gysi zu Thüringen: Die Ausgrenzung der Linkspartei ist überwunden worden

Der prominente Linken-Politiker promotet seine Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“ und Moderator und Journalist Hans-Dieter Schütt, einst Chefredakteur der „Jungen Welt“, machte scherzend auch gar keinen Hehl daraus: „Das ist eine erbarmungslose Verkaufsveranstaltung.“ Gleichwohl konnte Gysi nicht nach Thüringen kommen, ohne umgehend die aktuellen politischen Ereignisse im Freistaat zu kommentieren. „Das Hufeisen ist gebrochen“, erklärte der 72-Jährige: „Die Ausgrenzung ist mit dem gestrigen Tag überwunden worden.“ Gemeint ist die Position der CDU, die AfD und die Linkspartei jeweils an den beiden Enden eines Hufeisens zu sehen und sich selbst in der Mitte.

Gysi erinnerte ferner an die Geschichte Thüringens, an die Bündnisse der bürgerlichen Parteien mit den Nationalsozialisten in den Jahren 1924 und 1930 in Erfurt. Zudem verwies er darauf, dass Adolf Hitler 1933 bis zum Ermächtigungsgesetz ein Bündnis mit bürgerlichen Parteien einging. Darum hätten sich die bürgerlichen Parteien nach 1945 geschworen, „das dürfe nie wieder sein“. Gysi bedauernd: „Das ist jetzt vorbei.“ Zum Hintergrund: Die CDU und die FDP haben am 5. Februar mit den Stimmen der AfD von Björn Höcke im Thüringer Landtag Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gewählt. Das hatte bundesweit für Entrüstung gesorgt. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte von einem „indiskutablen Dammbruch“ gesprochen. „Das hat mich überrascht“, bemerkte Gysi.

Betrunken zu Seehofer: „Seien Sie doch mal ein bisschen locker!“

Überhaupt Bayern. Und das Eichsfeld in Thüringen. Das seien für ihn, der viele politische Anfeindungen erlebt habe, immer die schwierigsten Terrains gewesen. In Bayern habe er es dank einer Talk-Show zu einer gewissen Anerkennung geschafft, erklärte er lachend, weil er der einzige in der TV-Runde war, der echtes Paulaner Starkbier hingestellt bekam. Die anderen Talk-Gäste, unter anderem Horst Seehofer, hätten mit etwas Alkoholfreiem nur getrickst. Gysi weiter: Irgendwann, nachdem er die beiden großen Gläser ausgetrunken hatte, habe er dann Seehofer angelallt: „Seien Sie doch mal ein bisschen locker!“ Danach hätte er „Briefe über Briefe“ aus Bayern bekommen.

Lockerheit ist es wohl, was Gysi sich auch von der Thüringer CDU wünscht. Jedenfalls erklärte er sein Verständnis dafür, dass die Christdemokraten angesichts niedriger Umfragewerte nicht sofort eine Landtagswahl wollen. In dem einen Jahr, das Bodo Ramelow nach jüngster Übereinkunft mit Hilfe der CDU in Thüringen regieren soll, würden die CDU-Werte sich erholen. Das jetzige Tief „hält nicht ein Jahr“.

„Alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen“

Diesem Balsam für die CDU ließ Gysi ein wenig Bitteres für die SPD folgen: „Du denkst doch nicht mehr an August Bebel, wenn Du an die SPD denkst - sondern an Rudolf Scharping.“ Allerdings, so Gysi, sei es nach dem Ende der Volksparteien und der Notwendigkeit zahlreicher Bündnis-Optionen tatsächlich nicht leicht, als Partei sein Profil zu wahren. Daher sein Rezept für jede Partei: „Alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen - wenn sie auch aufgrund der Kompromisse kleiner sind als gedacht.“ Gysi: „Sonst verlierst Du Deine Identität.“