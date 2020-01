Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Größere Menge Bargeld auf Straße gefunden

Bargeld auf der Straße gefunden

Ein ehrlicher Finder überreichte am Dienstagabend der Polizei einen größeren Bargeldbetrag, den er zuvor lose auf einer Straße in Lichte gefunden hatte. Die Polizei sucht nun den Eigentümer, der glaubhaft machen kann, dass es sich dabei um sein Geld handelt. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg, Tel.: 03675-8750, zu melden.

Vermutlich Giftköder auf Wiese ausgelegt

Am Mittwochabend informierte eine Spaziergängerin die Polizei, dass sie beim Gassigehen mit ihrem Hund in einer Wiese am Neuen Weg in Mupperg einen Giftköder entdeckt hatte. Ob das Tier einen Teil des Köders geschluckt hatte, blieb unklar.

Der nähere Bereich untersuchten hinzugerufenen Beamten nach weiteren Ködern ab, die Suche blieb erfolglos. Die Ermittlungen zum Vergehen nach dem Tierschutzgesetz dauern an. Hundehalter werden gebeten, in dem genannten Bereich besonders aufmerksam zu sein und Hunde an der Leine zu führen.